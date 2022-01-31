فعاليات الإمارات تبتكر 2022 تنطلق غداً وتتواصل حتى نهاية فبراير

المصدر: البيان

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تنطلق غدا الثلاثاء (1 فبراير 2022)، فعاليات "الإمارات تبتكر 2022"، الحدث الوطني الأكبر من نوعه للاحتفاء بالابتكار في كافة إمارات الدولة، والهادف لترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات يتم توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

ويشرف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" التي تقام طوال شهر فبراير في جميع أنحاء الدولة، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وأفراد المجتمع، وتركز على تحسين مشاركة المجتمع في التأسيس لمبادرات مستقبلية وإحداث حراك مجتمعي شامل يتبنى ثقافة الابتكار في مختلف مجالات العمل وترسيخه ممارسة مجتمعية يومية، وتحفيز أصحاب العقول والإبداعات والأفكار، لإيجاد حلول ومبادرات مبتكرة تسهم في تحسين حياة المجتمع.

وتشهد "الإمارات تبتكر" تنظيم مئات الفعاليات والأنشطة في مختلف إمارات الدولة، التي تشمل عقد مؤتمرات وورش عمل وإطلاق جوائز ومبادرات مبتكرة جديدة في مختلف المجالات.



هدى الهاشمي: الإمارات تبتكر 2022 يحتضن الأفكار والابتكارات الخلاقة لدعم توجهات الدولة



وأكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعميم وترسيخ ثقافة وممارسات الابتكار الحكومي في القطاعات الحيوية، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتعزيز الاستفادة من الحلول والأفكار الإبداعية لابتكار تجارب ومبادرات مستقبلية تسهم في مواصلة عمليات التطوير المستمرة في مختلف مجالات العمل لتحسين حياة الناس.



وأشارت هدى الهاشمي إلى أن "الإمارات تبتكر 2022"، يحتضن الأفكار الإبداعية والابتكارات الخلاقة ويعزز مشاركة مجتمع دولة الإمارات في دعم توجهات الدولة المستقبلية، من خلال المشاريع والمبادرات والحلول المبتكرة التي يتم استعراضها ضمن فعاليات هذا الحدث الوطني، لافتة إلى أن جدول فعاليات هذا الشهر التي تنظم في كافة إمارات الدولة بما فيها "إكسبو 2020 دبي"، الذي يحتفي بالابتكار والمبتكرين ويركز على تواصل العقول وصنع المستقبل، يعكس مدى الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في تطوير نمط تفكير جديد يتبنى الابتكار في مختلف المجالات لتكون الإمارات من أكثر دول العالم ابتكاراً.



فعاليات ومبادرات مبتكرة طوال فبراير



ويتضمن جدول "الإمارات تبتكر 2022" تنظيم فعاليات ومبادرات مبتكرة على مستوى الدولة، وإطلاق برامج جديدة، وورش عمل، بهدف تعزيز مشاركة المجتمع في التأسيس لمبادرات مستقبلية وتوفير نماذج حكومية أفضل وأكثر مرونة.

ويحتضن إكسبو 2020 دبي أكثر من 60 فعالية، لتمكين زوّار المعرض من جميع أنحاء العالم من الاطلاع على المبادرات المبتكرة التي تم إطلاقها في الدولة، فيما ينظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي معرض للابتكار في "حديقة المهرجان" في إكسبو، والذي يتم من خلال استعراض أبرز التجارب الحكومية المبتكرة، واستضافة جلسات وورش عمل تخصصية في مختلف مجالات الابتكار تنظمها الجهات الحكومية.



وضمن فعاليات الإمارات تبتكر 2022، تستعرض وزارة الداخلية 4 منتجات ابتكارية تشمل مشروع قناص الامارات وهو عبارة مركبة يتم التحكم بها عن بعد ومرتبطة بغرف العمليات تستخدم في الأحداث الأمنية، ومشروع صقر الامارات وهو عبارة عن طائرة بدون طيار لتنفيذ المهام الأمنية، ومشروع روبوت الاطفاء وهو عبارة عن آلية صغيرة لإخماد الحرائق، ومشروع خدمة بن وريقة الذكية التي يوفرها تطبيق وزارة الداخلية لتسهيل وصول الاطباء للمستشفيات.



كما تنظم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ معرض "خدماتنا رقمية"، الذي تسلط من خلاله الضوء على العديد من المبادرات من خلال منصة تقنية تفاعلية تحتوي على العديد من الخدمات التي تلامس اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين، تتضمن خدمات الهوية والجنسية، والإقامة الذهبية، وخدمات الجمارك الرقمية، والخدمات الاستباقية، وخدمات التصديق الرقمي ببصمة الوجه وخدمات التطبيق الذكي.



وتستعرض محاكم دبي مبادرة التقاضي الرقمي، وهو نظام ذكي تفاعلي ومتكامل يمكن المتعاملين من الحصول على كافة خدمات التقاضي بسهولة ويسر على مدار الساعة، كما تسلط الضوء على قانون حقوق الطفل "وديمة" المصور، أول قانون متوفّر بطّريقة مصوّرة تّفاعلية، بهدف تسهيل إيصال المعلومات للطّفل وتيسير فهمها بطريقة تُساعده في اكتشاف ومعرفة حقوقه بنفسه.

أما جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي فتنظم فعالية تستعرض خلالها حلولاً مبتكرة تتبنى أدوات الذكاء الاصطناعي للحد من هدر الطعام وتعزيز مستويات الأمن الغذائي، من خلال الاكتشاف المبكر لأمراض النبات، كما يوظف المشروع أدوات تحليل البيانات في دعم المزارعين في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق.



وتنظم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب فعالية تستعرض المشاريع المبتكرة وإنجازات المواهب الشابة، تهدف لتعريف المجتمع بإنجازاتهم، وتحفيز الشباب على المزيد من الابتكار، واكتشاف ودعم أصحاب المشاريع المبتكرة والمواهب الشابة وإتاحة الفرص لهم للمشاركة في تطوير الحلول المبتكرة الهادفة لدعم مسيرة الدولة المستقبلية.



وتنظم شرطة دبي معرض الابتكار في جناح فزعة، الذي يستعرض أحدث الابتكارات الأمنية في خدمة المجتمع، فيما تعقد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جلسة حوارية افتراضية حول الجينوم البشري والطب الدقيق وعلم الوراثة الدوائية، تسلط الضوء خلالها على برنامج الجينوم الإماراتي وآثاره الإيجابية المتوقعة في قطاع الرعاية الصحية.



وتنظم كليات التقنية العليا ورشة عمل بعنوان "عقلية الريادة: رمز الأجيال القادمة"، التي تستعرض فيها عددا من القصص المبتكرة الملهمة، وعددا من الممارسات والأدوات التي يستخدمها رواد الأعمال الناجحون في القرن الواحد والعشرين.

وتطلق غرفة عجمان البرنامج المتقدم لريادة الاعمال والابتكار الصناعي، الهادف لتأهيل رواد الأعمال الصناعيين وبناء المعرفة والمهارات في مجالات التصميم الصناعي والتصنيع، أما دائرة الموارد البشرية في الفجيرة فتنظم فعالية في قاعة استشراف المستقبل، التي يتم من خلالها عرض الخدمات الذكية القائمة على تكنولوجيا العالم الافتراضي ثلاثي الأبعاد، وحلول الذكاء الاصطناعي.



تكريم الفائزين بجائزة "الإمارات تبتكر 2022"



وتختتم فعاليات الشهر بجائزة "الإمارات تبتكر" التي تحتفي بمجموعة الابتكارات الأكثر تأثيراً التي تم تنفيذها على مستوى الحكومات المحلية والاتحادية خلال العام الماضي، بهدف تعزيز الابتكار في مختلف القطاعات وتحفيز مشاركة المجتمع في التأسيس لمبادرات مستقبلية يمكنها الارتقاء بحياة الناس وخلق نماذج حكومية أكثر فاعلية.



وتشكّل فعاليات "الإمارات تبتكر" جزءاً من جهود الحكومة المستمرة لرعاية ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي عبر الاحتفال بالإنجازات والحلول والعمليات الجديدة، وتهدف إلى تعزيز حضور دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والمعرفة وبيئة حاضنة لتطوير وتنفيذ المشاريع التي ترتقي بعمل القطاع العام.



وتعد"الإمارات تبتكر 2022" إحدى أكبر مهرجانات الابتكار في العالم، وتبني على النجاح الكبير الذي حققه "أسبوع الإمارات للابتكار" ثم شهر الإمارات للابتكار خلال دوراته السابقة، والمشاركات الواسعة التي شهدها خلال عام 2021، حيث تشهد فعاليات هذا العام إطلاق النسخة الثانية من جائزة الإمارات تبتكر، والعديد من الفعاليات التي سيتم تنظيمها على مستوى دولة الإمارات، ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من جدول الفعاليات وتواريخها، من خلال زيارة الموقع: https://uaeinnovates.gov.ae/.



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