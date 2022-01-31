609 مشاركات لفرقة موسيقى شرطة أبوظبي في 2021

المصدر: البيان

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شاركت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي التابعة لإدارة المراسم والعلاقات العامة بـ609 فعاليات خلال العام 2021 تتويجاً للنجاحات الابداعية المشرقة والمتميزة للفرقة منذ تأسيسها في عام1963، حيث تعد من أوائل الفرق العسكرية الموسيقية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصلت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي على أكثر من 130 شهادة شكر وتقدير ودروع من مختلف الجهات الحكومية والخاصة عن مشاركتها الموسيقية التي أمتعت الجماهير بمعزوفاتها التي تنوعت بين الألحان الإمارتية والعربية والعالمية، واضافت أكثر من 60 مقطوعة موسيقية عالمية لمختلف الدول وتدريب العازفين عليها ضمن مشاركتها في معرض اكسبو 2020 دبي العالمي وأدخلت العديد من الآلات النحاسية والوترية للفرقة.

وشاركت في جميع المناسبات المجتمعية و الرياضية والثقافية والمهرجانات والمعارض الدولية ومن أبرز مشاركاتها : مهرجان الشيخ زايد التراثي طوال ايام المهرجان ،معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2021" بالمشاركة مع فرقة القوات المسلحة في استقبال الوفود المشاركة في المعرض لأكثر من 60دولة والتي نالت على اشادة من جميع الوفود القادمة للمعرض ، كما شاركت في احتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية مع فرقة شرطة دبي الموسيقية واكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وفرقة شرطة رأس الخيمة وفرقة الفجيرة وفرقة مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة ، ومعرض أبوظبي للكتاب 2021،و المعرض الدولي للصيد والفروسية بالمشاركة مع فرسان الشرطة و إدارة التفتيش الأمني k9 و معرض إكسبو 2020، ومعرض دبي للطيران بمشاركة فرقة القوات المسلحة وفرقة موسيقى شرطة دبي ،و احتفالات العيد الوطني الخمسين ،ومهرجان الحصن في أبوظبي ، وقصر الوطن على مدار العام ، ومهرجان أم الامارات و بطولة العالم للسباحة .

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