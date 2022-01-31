مجلس شباب "كهرباء دبي" يمد جسور التواصل لمستقبل مستدام

المصدر: البيان

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تولي هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية بالغة لدعم مجلس الشباب في الهيئة وتعزيز دوره في مد جسور التواصل مع مجالس الشباب في كافة أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مشاركتهم الإيجابية في مسيرة تميز الهيئة، وتنافسية دولة الإمارات في كافة المجالات، إلى جانب تقوية أواصر التواصل البنّاء بين الموظفين الشباب والإدارة العليا للهيئة لإيصال اقتراحاتهم وآرائهم وابتكاراتهم. وأطلق المجلس منذ أكتوبر 2019 وحتى نهاية العام 2021 العديد من المبادرات، وأكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب، كما نظم ما يزيد عن 60 فعالية، وقرابة 20 محاضرة توعوية، و 4 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 6 منتديات ومؤتمرات عالمية كما تم انتداب عدد من أعضاء المجلس في 2 من البرامج الوطنية والعالمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تتبنى استراتيجية متكاملة لتأهيل الشباب للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، إيماناً منها بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل وحجر الأساس في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة.

وأضاف:"نستقي في الهيئة رؤيتنا من كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: ̓الشباب هم عصب سياساتنا وخططنا الاستراتيجية.. ومهمتنا تمكينهم وصقل مواهبهم وتوجيه طاقاتهم لترجمة رؤيتنا في صناعة مستقبل دولتنا̒. وتضم الكوادر البشرية في الهيئة 3,755 من الموظفين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاماً، أي بنسبة 15% من الموظفين، ويحتضن المجلس 39 جنسية مختلفة. ووصلت نسبة سعادة موظفي الهيئة من الشباب خلال العام 2021 عن إجمالي فعاليات المجلس ومبادراته إلى 94%. ونؤمن في الهيئة بأن شباب الوطن هم ثروتنا المتجددة التي ستواصل مسيرة النجاحات وصنع المستقبل، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، ونعمل على الاستثمار في الطاقات الشابة وتوفير منصة فاعلة لتمكين الشباب وإشراكهم في استشراف وصناعة المستقبل، وتحقيق التنمية المستدامة."

جلسات توعوية

شاركت سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، في جلسة افتراضية نظمها مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، بعنوان "المواطنة الصالحة وبناء المستقبل". وتحدثت سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، خلال الجلسة حول القيم الأخلاقية وتكوين المواطنة؛ الأسرة والمدرسة شركاء في تنمية قيم المواطنة الصالحة؛ تحديات المواطنة الصالحة في ظل المواطنة الرقمية؛ أهمية المواطنة الصالحة في بناء مستقبل الحضارة الإماراتية.

كذلك تعاون مجلس شباب الهيئة مع المؤسسة الاتحادية للشباب لإقامة الجلسة الحادية والعشرين من برنامج "100 مُوَّجه"، إحدى مبادرات مجلس الإمارات للشباب، ويقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وشارك معالي سعيد محمد الطاير، في الجلسة التي حملت عنوان "الطاقة بين الحاضر والمستقبل". وتحدث معاليه عن الجهود الوطنية الهادفة إلى التحول نحو اعتماد الطاقة النظيفة، وأبرز المشاريع والمبادرات الحيوية التي أطلقتها دبي في هذا المجال، ومنها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه الهيئة ويعتبر أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل. وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وقالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة، والفائزة بوسام دبي للموظف الشاب ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2021: "بدعم من الإدارة العليا في الهيئة، يعمل المجلس على توفير بيئة إيجابية محفزة تسهم في إطلاق طاقات الشباب وقدراتهم، ليكونوا داعماً رئيسياً لتميز وريادة الهيئة. ويمد المجلس التواصل مع مجالس الشباب في كافة أرجاء دولة الإمارات لرفع مستوى وعي الشباب حول دور الطاقة النظيفة والمتجددة في تحقيق التنمية المستدامة. وترتكز استراتيجية مجلس شباب الهيئة على خمسة محاور رئيسة: القيم والهوية الوطنية؛ والتعليم المستمر؛ والتطوير المهني؛ ومسرعات المستقبل والابتكار؛ والاستدامة."

وعقد المجلس أيضاً جلسة نقاشية حول "القوة الشبابية ومستقبل الطاقة" لتسليط الضوء على قدرات الشباب على تأسيس شركات طاقة ناشئة. وتندرج الجلسة ضمن الجلسات النقاشية التي عقدها المجلس خلال المخيم الافتراضي الذي نظمته الهيئة للدورة الخامسة من برنامج "الإلكترونات الحرة" (Free Electrons)، مسرّع الأعمال العالمي الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة على تطوير حلول مبتكرة في مجال الطاقة، وأقيم للمرة الأولى في دبي. وحضر الجلسة 126 ممثل عن المؤسسات الخدماتية وشركات الطاقة الناشئة من 19 بلداً حول العالم، إضافة إلى عدد من موظفي الهيئة. كما نظم المجلس جلسة نقاشية بمناسبة يوم الشباب العالمي بالتعاون مع مجلس شباب دبي ومجلسي شباب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة حديد الإمارات، لتسليط الضوء على أهم إنجازات مجالس الشباب وسبل تحويل التحديات إلى فرص وتحقيق تطلعات الشباب المستقبلية.

ونظم مجلس شباب الهيئة، بالتعاون مع شرطة دبي ومجلس دبي للشباب وطيران الإمارات، ثلاث جلسات جديدة ضمن مبادرة "حديث الشباب"، إحدى مخرجات الخلوة الشبابية التي نظمها. وركزت الجلسات على دور الشباب في إكسبو 2020 دبي وصقل الكوادر الإماراتية وتطوير مشاريعهم المبتكرة، واتباع نظام حياة صحي.

تعاون مثمر

شارك مجلس شباب الهيئة في الدورة الثانية من برنامج سفراء الهوية الوطنية الإماراتية، الذي يركز على توظيف الطاقات الإماراتية الشابة في ترسيخ السمعة الطيبة بين أفراد المجتمع، إضافة إلى السبل الكفيلة لنشر مفاهيم الانتماء للوطن وتدعيمها لدى الشباب الإماراتي. إلى جانب ذلك، شارك المجلس في "برنامج المحترفين الشباب" في المنظمة الكهروتقنية الدولية، والمخصص لتدريب الجيل الجديد من الخبراء والقادة بمجال التقييس وتقييم المطابقة التي تعد ركائز أساسية لتطوير منظومة البنية التحتية للجودة وتعميم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

زيارات

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي زيارة حصرية إلى العرض الأول لأجنحة إكسبو 2020 دبي. وفي إطار زيارات المقارنة المعيارية، استقبل المجلس وفداً رفيع المستوى من المؤسسة الاتحادية للشباب برئاسة مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، ووفد مجلس شباب شرطة رأس الخيمة، ووفداً من جمارك دبي، ووفداً من مطارات دبي. وشارك المجلس في حملة "يوم الصحة العالمي"، ومبادرة اليوم العالمي للتنوع الثقافي، وقام بتعميم كتيب مجلس شباب الهيئة للفصول الأربعة.

ونظم مجلس شباب الهيئة ومركز الابتكار التابع للهيئة جلسات تعريفية وتوعوية في مراكز الشباب التابعة للمؤسسة الاتحادية للشباب في كلٍ من أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة. وسلطت الجولة التعريفية الضوء على الطاقة النظيفة وتقنياتها، وأبرز مشاريع الهيئة في هذا المجال ومنها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. كما ركزت الجولة على أفضل ممارسات وتجارب مجلس الشباب في الهيئة الهادفة لتعزيز مساهمة موظفي وموظفات الهيئة الشباب في تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.

ابتكار

ضمن فعاليات "أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار" وتزامناً مع الحدث الوطني "الإمارات تبتكر"، نظم مجلس شباب الهيئة منتدى "لنبتكر" للعام الثاني على التوالي، بمشاركة نخبة من المبتكرين والعلماء الإماراتيين الشباب وموظفي الهيئة. وتضمنت الفعالية سلسلة من الجلسات الافتراضية حول الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي. كذلك نظم المجلس فعالية "الشباب من أجل المجتمع" الافتراضية، لرفع مستوى وعي القطاع التعليمي في دبي حول أهمية الاستدامة وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على الموارد الطبيعية. واشتملت الفعالية على سلسة من العروض التقديمية، بمشاركة طلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في خمس مدارس حكومية وخاصة في دبي.

"شبابنا فخرنا"

أطلق المجلس النسخة الثانية من مبادرة "شبابنا فخرنا" لتسليط الضوء على الموظفين الشباب ممن كانت لديهم إنجازات بارزة خلال جائحة (كوفيد- 19)، سواء كانت هذه الإنجازات متعلقة بمهام العمل الرسمية أو التطوعية في الهيئة أو خارجها.



مشاركة فاعلة

على هامش الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، التي نظمتها الهيئة في موقع إكسبو 2020 دبي، نظم مجلس شباب الهيئة حلقة شبابية تحت عنوان "ما الذي يمكن فعله لدفع الأجندة العالمية الحالية للتغير المناخي؟" ومناظرة شبابية حملت عنوان " هل يمكن أن تتراجع آثار التغير المناخي؟". وناقشت فعاليات المجلس خلال المعرض أهمية دور الشباب في دعم أهداف التنمية المستدامة وابتكار حلول خضراء تضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية.

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