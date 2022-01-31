تكريم ضابط بعجمان نال المركز الثاني بدورة القيادات الأولى في «الداخلية»

المصدر: عجمان- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان ضابطاً من إدارة الموارد البشرية في شرطة عجمان، بعد حصوله على المركز الثاني في دورة القيادات الأولى على مستوى وزارة الداخلية.

وسلم القائد العام لشرطة عجمان شهادة التقدير للنقيب جاسم محمد البلوشي رئيس قسم تقييم أداء العاملين بشرطة عجمان، وهنأه على حصوله على المركز الثاني في الدورة، التي عُقدت خلال النصف الثاني من عام 2021 بمعهد العلوم الشرطية والتقنية، بالتعاون مع أكاديمية ربدان، ومركز آفاق للتطوير القيادي، حيث أبرز فيها مهارة وقدرة عالية أهلته للفوز بهذا المركز.

تنمية المهارات

وتأتي دورة القيادات الأولى تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية مهارات وقدرات ومعارف جميع منتسبيها، لتمكينهم من التعامل مع المتغيرات والمستجدات الأمنية بكفاءة واقتدار.

من جانبه، عبر المكرم عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً أن الوفاء والإخلاص في العمل هو واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق أي موظف، لتعزيز أمن وأمان المجتمع وأفراده، ودعم مسيرة شرطة عجمان المشرقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز