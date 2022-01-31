28 كاتبَ عدل خاصاً يمارسون المهنة في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدى سبعة عشر من كتاب العدل الخاص الجدد، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي. ويبدأ كتاب العدل تأدية مهامهم في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.

اهتمام

وأكد المستشار يوسف العبري أن دائرة القضاء تولي اهتماماً بعملية تدريب وتأهيل المواطنين، من خلال إلحاقهم ببرامج تأهيلية لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، ليصل بذلك إجمالي عدد المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي إلى 28 كاتب عدل، موزعين على 7 فروع لمكاتب محاماة في أبوظبي، و3 فروع في العين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز