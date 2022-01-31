حملة «مدى» تطلق تحدي «25 يوماً لتغيير حياة 250 ألف شخص»

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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أطلقت حملة «مدى»، تحدي «25 يوما لتغيير حياة 250 ألف شخص»، بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، ومنصة «ستيبي» للصحة واللياقة البدنية في الإمارات، اعتباراً من الغد، عبر منصة «ستيبي»، بمبادرة تهدف إلى جمع التبرعات، والتشجيع على ممارسة الأنشطة البدنية، بمساعدة مئات الآلاف من مستخدمي التطبيق على مستوى الدولة.

ويتزامن إطلاق المبادرة مع اليوم العالمي للأمراض المدارية في عامه الثالث، وهو يوم عالمي، يهدف إلى تحفيز المجتمع العالمي في قطاع الصحة على التعاون، وبذل المزيد من الجهود التي تهدف إلى القضاء على الأمراض المدارية المهملة، وإشراك أفراد المجتمع في تلك الجهود.

وتعهدت «ضمان»، بتقديم 500 ألف درهم عند وصول إجمالي الخطوات التي يقطعها مُستخدمو منصة «ستيبي»، إلى 250 مليون خطوة، وذلك بما ينسجم مع أهداف الشركة الرامية إلى إحداث أثر اجتماعي إيجابي، والتشجيع على تبني نمط حياة صحي، وسيتم تخصيص هذه التبرعات لدعم حملة مدى، للقضاء على داء العمى النهري، وداء الفيلاريات اللمفي.

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