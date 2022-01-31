أنور قرقاش: زيارة تاريخية للرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلومـاسي لصـاحب السمو رئيس الدولة، أن الزيارة التاريخية للرئيس الإسرائيلي وبهدف تطوير العلاقات الثنائية التي دشنها الاتفاق الإبراهيمي.

وقال معاليه في تدوينات عبر«تويتر»: «تأتي الزيارة التاريخية للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات في إطار مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي، وبهدف تطوير العلاقات الثنائية التي دشنها الاتفاق الإبراهيمي وضمن توجه الإمارات الساعي إلى بناء وتعزيز الجسور مع كافة دول المنطقة ونحو تنمية الازدهار والاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «المحور الأساس لعلاقاتنا الثنائية مع مختلف دول العالم يستند إلى تقديرنا لأولويات الإمارات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية، بعيداً عن سياسات المحاور ومن واقع حرص دقيق على النهوض بمستقبل المنطقة الذي نراه في التعاون لا في المواجهة التي لم ينتج عنها سوى تراجع المسار التنموي للمنطقة».

وتابع: «تبقى الإمارات عصية على الحاقدين والمعتدين، وتبقى شعاع الأمل الذي ينشر الخير والنموذج الذي نفخر بأنه الانعكاس الصحيح لتاريخنا وثقافتنا، والسد المنيع بوجه قوى الظلام والإرهاب، الإمارات بشير المستقبل المزهر وهم نذير الشؤم والخراب، خابوا وخابت مساعيهم فالظلام أضعف من أن يحجب النور».

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