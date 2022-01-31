اللجنة التنظيمية للمنافذ بالشارقة تبحث تطوير منفذ خطم ملاحة الحدودي

المصدر: الشارقة - البيان

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بحثت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة في الاجتماع الذي عقدته أخيراً مع وفد من المجلس البلدي لمدينة كلباء، سبل توطيد علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات المتعلقة بالارتقاء بالخدمات المقدمة عبر منفذ خطم ملاحة الحدودي.

جاء ذلك خلال استقبال اللجنة برئاسة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، الدكتور سليمان عبدالله بن سرحان الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء وهاشم محمد البيرق نائب رئيس المجلس البلدي بكلباء، وعدداً من أعضاء المجلس البلدي، بحضور ياسر علي الشحي مدير مكتب الساحل الشرقي بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، نائب رئيس اللجنة التنظيمية، والمقدم وليد محمد النهم رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية بشرطة الشارقة عضو اللجنة، وجمعة عبيد المراشدة عضو اللجنة ممثل دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وعبدالرحمن عبدالله الكندي رئيس قسم التفتيش الجمركي بمركز جمارك منفذ خطم ملاحة الحدودي مقرر اللجنة التنظيمية.

حرص

من جانبه أكد محمد إبراهيم الرئيسي أن الاجتماع يأتي في إطار حرص اللجنة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء في جميع الجهات والهيئات الحكومية، والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بأداء المنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وتحسين العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والمسافرين، تنفيذاً لاستراتيجية حكومة الشارقة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل في منافذ الإمارة كافة.

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