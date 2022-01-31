حاكم رأس الخيمة ونائبة وزير خارجية المكسيك يبحثان التعاون

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس مارثا ديلغادو بيرالتا نائبة وزير خارجية المكسيك للشؤون متعددة الأطراف، التي تزور البلاد حالياً، يرافقها فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، والوفد المرافق. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بنائبة وزير خارجية المكسيك وتبادل معها الأحاديث حول تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات عدة.

من جهتها أعربت مارثا ديلغادو بيرالتا، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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