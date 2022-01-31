3700 برنامج تدريبي لموظفي الجهات الاتحادية عبر بوابة «المورد»

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها أتاحت مع نهاية العام الماضي أكثر من 3700 برنامج تدريبي افتراضي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وذلك عبر بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد».

وأوضحت مريم الزرعوني، مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة، أن «الهيئة» كثفت جهودها خلال العام 2021 بغية توفير تدريب إلكتروني موثوق الجودة لموظفي الحكومة الاتحادية، ونجحت بالتعاون مع شركائها من مؤسسات وأكاديميات التدريب المعتمدة دولياً ومحلياً في توفير أكثر من 3700 برنامج تدريبي عام وتخصصي، عبر بوابة «المورد»، استفاد منها أكثر من 84 ألف موظف يعملون في مختلف الوزارات والجهات الاتحادية.

عدد الزيارات

وأشارت إلى أن عدد الزيارات التي سجلتها بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد» منذ إطلاقها أواخر العام 2019، تجاوز 288 ألف زيارة، مع نهاية العام 2021، كما بلغ عدد شهادات المشاركة الإلكترونية في البرامج التدريبية، عن نفس الفترة، والتي أصدرتها بوابة «المورد» 48 ألف شهادة.

ودعت مريم الزرعوني موظفي الحكومة الاتحادية لزيارة بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد» www.al-mawrid.ae، للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها، والمشاركة في البرامج والدورات التدريبية المتاحة والمتنوعة، والتي تم انتقاؤها بعناية؛ بهدف تطوير الكفاءات في الوزارات والجهات الاتحادية، في العديد من المجالات والجوانب، التي يحتاجها سوق العمل الحالي والمستقبلي، الذي يتسم بالتغير المتسارع، والتنافسية العالية.

المنصة الأولى

ولفتت إلى أن «المورد» باتت خلال فترة وجيزة المنصة الرسمية الأولى للتدريب والتعلم الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي منصة تدريب ذكية متطورة، تخدم موظفي الحكومة الاتحادية، وتنمي مهاراتهم السلوكية والتخصصية، وتقدم لهم برامج ودورات تدريبية إلكترونية عامة وتخصصية، مجانية وأخرى بأسعار تفضيلية، تراعي احتياجاتهم، وتعزز قدراتهم، وتمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل، في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وبينت أن بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد»، تشكل بديلاً مهماً لطرق التدريب والتعلم القائمة على الحضور الفعلي للورش والدورات التدريبية، والتواصل بين المدرب والمتدربين الباحثين عن المعرفة.

وجاء إطلاق «المورد» تماشياً مع توجهات الحكومة الاتحادية نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات وقدرات موظفي الحكومة الاتحادية، وضمان التعلم المستمر، وتقديم أفضل وأحدث أنواع التدريب لهم، باستثمار التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات.

وترمي «الهيئة» من مبادرة «المورد» إلى مساعدة موظفي الحكومة الاتحادية على التعلم المستمر، وتطوير معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم، وتمكينهم من مواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال ضمان حصولهم على تدريب إلكتروني موثوق الجودة .

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