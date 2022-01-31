وسائل مبتكرة في الإنتاج الزراعي والعضوي بمهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرض جناح هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال مشاركته في مهرجان الشيخ زايد الوسائل والتقنيات المبتكرة والحديثة في عمليات الإنتاج الزراعي عبر أقسامه المتمثلة في سوق المزارعين والخدمات الذكية، وبيع وإنتاج العسل والزراعة المنزلية، وذلك بهدف تحقيق مفاهيم منظومة الاستدامة الزراعية.

الخدمات الذكية

وخصصت الهيئة من خلال قسم الخدمات الذكية شاشات لاستعراض أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في حماية الموارد الطبيعية، والبيئية، وضمان توفير إمدادات آمنة، ومُستدامة، تماشياً مع التحول الذكي للهيئة بالإضافة إلى إطلاق دليل الاستثمار الزراعي 2021 - 2022 الذي يعد خارطة توجيهية لاستشراف واقع السوق الزراعي في إمارة أبوظبي والتعرف على ملامح وفرص الاستثمار وأهم الممكنات التي تجعل من أبوظبي المحطة الأمثل لبناء شراكات استثمارية واعدة وأكثر طموحاً مع القطاع الحكومي.

وأكد الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الهيئة أهمية تعريف الجمهور بدور الزراعة من خلال العديد من النشاطات والفعاليات المميزة سواء من خلال بيع المنتجات أم استعراض دور الهيئة والخدمات التي تقدمها لدعم استخدام التقنيات والوسائل الحديثة في الزراعة، والتوعية بطرق الإنتاج الزراعي المتطورة.

منتجات العسل

وأشار الحمادي إلى أن الهيئة خصصت منطقة خاصة ببيع منتجات العسل الإماراتي الذي يتمتع بجودة عالية، للتعريف بتربية النحل وبكيفية إنتاج العسل وأنواعه وفوائد النحل في الزراعة، حيث تستعرض الهيئة من خلال شاشات عرض رحلة صناعة العسل وكيفية تأسيس خلايا النحل باستخدام التغذية التكميلية، وكيفية استخراج العسل بطريقة تحافظ على جودته.

وتعمل الهيئة على تعريف المزارعين بتطبيق مفاهيم الإرشاد الزراعي على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية بهدف نشر المعرفة بمفاهيم الزراعة المستدامة ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية.

وقال رضا سيد ممثل أحد أصحاب المزارع المشاركة في السوق: نشارك في مهرجان الشيخ زايد منذ 3 سنوات نعرض منتجات عضوية متنوعة من إنتاج مزرعتنا في أبوظبي، معرباً عن امتنانه لتوفير هذا المنصة التي تروج للإنتاج المحلي وتساعد أصحاب المزارع على تسويق منتجاتهم مباشرة لجمهور المهرجان.

نجاح

ونجحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال عامي 2020 و2021 في بناء شراكة مع العديد من الشركات الاستثمارية أسفرت عن اعتماد 13 مشروعاً استثمارياً في مجال الاستزراع السمكي والنباتي والحيواني بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1.2 مليار درهم، الأمر الذي من شأنه أن يدعم نمو وازدهار الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز