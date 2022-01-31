«الإمارات للخدمات الصحية» تعتمد فحص نظر بتقنية الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اتفاقية شراكة مع «اميتاك للحلول الطبية»، وذلك بهدف اعتماد تطبيق فحص نظر جديد ومتكامل قائم على تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك كجزء من الفحص الروتيني للأطفال.

ويأتي ذلك ضمن أهداف المؤسسة الاستراتيجية لتقديم خدمات صحية مبتكرة وعالية الجودة تسمح بالكشف المبكر عن المشكلات الصحية ومعالجتها بأسرع وقت.

ويتم إجراء الفحص الجديد الذي طورته شركة «Go Check» الأمريكية المتخصصة بالتقنيات الطبية تحت مسمى «Go Check Kids» عن طريق جهاز هاتف ذكي، يتضمن منصة متطورة لفحص الرؤية والكشف عن أي تشوهات محتملة، والتي تؤدي غالباً - إذا لم يتم الكشف عنها مبكراً - إلى قصور في التعلم وفقدان البصر الدائم بما في ذلك العمى.

وتعد تقنية الفحص من خلال الهاتف، إحدى أدوات التكنولوجيا المدمجة سهلة الاستخدام من خلال جهاز iPhone لتطبيق فحص الرؤية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمتضمن بوابة لإدارة البيانات، إلى جانب توفيره لخدمة مراجعة الصور لتمكين مقدمي الرعاية الصحية من فحص بصر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و18 عاماً.

وأكدت مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الكشف المبكر عن المشكلات المتعلقة بالإبصار لدى الأطفال، مسألة مهمة لتجنب أي مضاعفات مستقبلية كبرى، وتدعم التقنيات الحديثة هذا التوجه، حيث تقدم للكوادر الطبية حلولاً مبتكرة ودقيقة، لديها القدرة على اكتشاف المشكلات الصحية قبل تفاقمها والمساهمة في معالجتها بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

فعالية

بدورها قالت الدكتورة عائشة سهيل مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية: «من خلال شراكة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مع «أميتاك للحلول الطبية»، سنتمكن من تطبيق فحص شامل وجديد من نوعه للبصر عند الأطفال، والذي أثبت فعاليته في العديد من دول العالم، وساهم في تلقي الأطفال ممن لديهم مشكلات في الرؤية، العلاج في الوقت المناسب وضمن مراحل نموهم، والتي يمكن خلالها معالجة هذه المشكلات بشكل صحيح والحد من الأضرار التي قد تصيب البصر.

بالإضافة إلى أن هذه الشراكة تؤكد أهمية الابتكار في مجال الرعاية الصحية لتوفير خدمات متقدمة وقابلة للتطوير، الأمر الذي تلتزم به المؤسسة بشكل دائم لترسيخ سعادة الإنسان وضمان حياة صحية وآمنة له».

وقال محمد كنانة، الرئيس التنفيذي لشركة إميتاك للحلول الطبية، «إن شراكتنا مع GoCheck تمكننا من تعزيز مهمة إميتاك للحلول الطبية لتقديم الابتكارات الطبية، وذلك من خلال التكنولوجيا الجديدة التي ستطلقها GoCheck في مرافق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والتي ستضيف قيمة وقوة لقطاع الرعاية الصحية للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سننتقل معاً بفحص الرؤية لدى الأطفال في الدولة إلى مستوى جديد بالكامل، ونلبي حاجة السوق إلى حلول مبتكرة».

ومن جهته أفاد كيفون صابر، الرئيس التنفيذي لشركة «Go Check»: «تعد شراكتنا مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من خلال التكنولوجيا الجديدة، خطوة مهمة نحو توفير فحص بصر جماعي لفئة عمرية كبيرة من الأجيال القادمة في دولة الإمارات، وأداة ضرورية لاكتشاف المشكلات وعلاجها مبكراً».

وتعتمد التقنية الجديدة التي سيتم تطبيقها في عيادات الصحة المدرسية وعيادات الأطفال الخارجية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على فحص الصور بدلاً من المخططات الجدارية البيضاء التقليدية، حيث يسمح فحص الصور لأطباء الأطفال والممرضات اكتشاف مشكلات الرؤية أثناء الطفولة المبكرة، والتي لا يمكن اكتشافها بأي طريقة أخرى لكونها تتطلب من الأطفال القراءة أو تقديم أي استجابة لفظية، ما يمكن قطاع رعاية صحة الأطفال من فحص الأطفال الأصغر سناً الذين لا يستطيعون القراءة أو الكلام بعد. وتساعد نتيجة الفحص من خلال التقنية الجديدة طبيب الأطفال، على تحديد ما إذا كان الطفل بحاجة لإحالته إلى طبيب العيون لمزيد من الفحوصات.

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