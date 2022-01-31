20 % خصومات «باراكير» للعيون لحاملي «إسعاد»

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، ومستشفى «باراكير» للعيون عن توقيع اتفاقية شراكة بينهما، ينضم بموجبها المستشفى الواقع في مدينة دبي الطبية الثانية، إلى برنامج الخصومات «إسعاد»، مقدمة لحاملي البطاقة وأسرهم خصماً بنسب 20% على جميع خدمات طب العيون، التي تقدمها المستشفى.

ويشمل الاتفاق الذي يمتد لعام كامل قابل للتجديد، التزام المستشفى بتقديم الخصم المتفق عليه لجميع الخدمات الطبية المتعلقة بطب العيون، وبالمقابل تقوم لجنة بطاقة «إسعاد» بالتسويق والإعلان عن المستشفى في الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي التابع لها، وعبر منصات إسعاد الإعلانية، بالإضافة إلى إرسال العروض عبر البريد الإلكتروني إلى جميع حاملي بطاقة «إسعاد».

وقدمت هناء تيسير، رئيسة القطاع الصحي في اللجنة، الشكر إلى إدارة المستشفى على تعاونها في إتمام هذا الاتفاق، منوهة باستطاعة حاملي البطاقة الاطلاع على العروض، التي يقدمها القطاع الصحي من خلال الموقع الإلكتروني https:/‏/‏esaad.dubaipolice.gov.ae/‏ أو عبر التطبيق الذكي «إسعاد».

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