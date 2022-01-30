محمد بن زايد يستقبل رئيس دولة إسرائيل

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة..فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة .. ترافقه حرمه السيدة الأولى ميشال هرتسوغ.

وجرت للرئيس الضيف ــ لدى وصوله قصر الوطن ـ مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. فخامته إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة الضيف واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته.

وقد كان في الاستقبال..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة عضو المجلس التنفيذي ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي وسعادة محمد الخاجة سفير الدولة لدى إسرائيل.

فيما يرافق الرئيس إسحاق هرتسوغ وفد يضم عدداً من كبار المسؤولين في إسرائيل وسعادة أمير هايكر، سفير إسرائيل لدى الدولة.

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