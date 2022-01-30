إيقاذ شمعة الأمل.."سباق الأمنيات" ينطلق 5 فبراير

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة "تحقيق أمنية" عن إطلاق النسخة الرابعة من "سباق الأمنيات" يوم 5 فبراير والهادف إلى دعم مهمة المؤسسة في تحقيق أمنيات الأطفال الذين يُعانون من أمراض خطيرة تُهدّد حياتهم.

وقالت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الفخري لمؤسسة "تحقيق أمنية": "يُسعدنا أن نُطلق هذه المُبادرة المُجتمعية المُتميّزة التي باتت من الأحداث المُرتقبة في أبوظبي بشكل خاص، لما تجلبه معها من السعادة والفرحة لجميع المُشاركين، وإسهامها في إيقاذ شمعة الأمل داخل قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة ومُزمنة مع عائلاتهم".

وأضافت: "يُعدّ هذا السباق، الذي ينطلق في الخامس من فبراير الجاري أولى فعاليات المؤسسة في عام 2022، والذي نتطلّع إلى أن يكون بداية خير وبركة على الجميع خلال مسيرة الخمسين عاماً المقبلة، وأن يحمل بين طيّاته المزيد من الأمل والسعادة للأطفال المرضى، مع المُساهمة في نشر رسالة المؤسسة الإنسانية النبيلة، وإبراز جهود أهل الخير من القاطنين على أرض إمارات المحبة محلياً، إقليمياً وعالمياً".

وثمّنت الشيخة شيخة جهود شركة "جلف مالتي سبورت"، ومدينة زايد الرياضية وبنك أبوظبي التجاري و مياه العين، انترناشيونال فيجن للسياحة على دعمهم المتواصل لإنجاح هذه الفعالية وإبرازها على النحو الذي يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مبادئ الصحة والسلامة، ونشر مشاعر السعادة والفرح بين كافة الأفراد المقيمين على أرض إمارات الخير، مُشيدة بجهود الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصّة التي تسعى إلى الإيفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمع وردّ الجميل للوطن.

واختتمت تصريحها بالقول: "نأمل من الجميع الالتزام بتوجيهات الصحة والسلامة والحرص على التباعد الاجتماعي خلال الفعالية ضماناً للسلامة العامّة، مع تمنياتي للجميع بقضاء وقت مُمتع في أجواء هذا الماراثون الحافلة بالفرح والإثارة".

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