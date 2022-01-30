سيف بن زايد يشهد الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 3 "

المصدر: وام

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شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية العرض الختامي للتمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 3 " في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية السعودي ومعالي الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية في سلطنة عمان ومعالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وفود دول مجلس التعاون.

وشاهد الحضور فيلما يعرض جهود الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون في مواجهة جائحة كورونا ثم بدأت الفرضيات الميدانية التي اشتملت على فرضية التعامل الأمني مع الهجوم السيبراني، وفرضية التصدي لهجوم على منشأة اقتصادية والهجوم بالقوارب المفخخة، بالإضافة إلى فرضية السطو المسلح حيث نفذ المشاركون الفرضيات بدقة وحرفية أظهرت نجاح هذا التمرين التعبوي الخليجي المشترك في تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني ورفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية، ثم جرى استعراض القوات المشاركة في التمرين أمام المنصة الرئيسة للحفل وتم تسليم علم التمرين إلى دولة قطر التي سوف تستضيف النسخة الرابعة "أمن الخليج العربي 4" .

وحيا سمو الفريق سيف بن زايد آل نهيان المشاركين بالتمرين من القوات الخليجية عند لقائه بالقوات الإماراتية المشاركة، مشيراً سموه إلى أن ما شاهدناه اليوم من أداء مميز يعكس التدريب والتأهيل والجاهزية العالية والتنسيق بين كافة الوحدات الأرضية والجوية والقوات الخاصة ، متمنياً سموه كل التوفيق والنجاح لهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

وكان سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد وصل اليوم إلى مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالمملكة ، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف وعدد من كبار المسؤولين.

حضر إلى جانب سموه الحفل الختامي سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي واللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية و اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي والعميد الركن مسلم محمد الراشدي من قيادة حرس الرئاسة بالقوات المسلحة وعدد من الضباط .

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