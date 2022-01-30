محمد بن زايد: الإمارات تجدد التزامها بالعمل مع شركائها في مواجهة الأمراض المدارية المهملة

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات تجدد التزامها بالعمل مع شركائها في مواجهة الأمراض المدارية المهملة.

وقال سموه في حسابه على تويتر "في "اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة" .. نجدد التزام الإمارات بالعمل مع شركائها في مواجهة هذه الأمراض..وسعيها إلى " بلوغ الميل الأخير " في إيجاد عالم خال منها..وأثق بأن قوة الشراكة والتعاون كفيلة بتحقيق هذا الهدف.

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