«خيرية الشارقة» تبني 4 قرى في أفريقيا

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أنجزت جمعية الشارقة الخيرية بناء 4 قرى خيرية خلال العام الماضي في موريتانيا والنيجر بتكلفة إجمالية بلغت 3.2 ملايين درهم إلى جانب بناء المنشآت الخدمية كالمستوصفات الصحية والفصول الدراسية وشبكات المياه في المناطق النائية.

وقال عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إن بناء القرى الخيرية على مدار عام 2021 يأتي ضمن أعمال الجمعية ومشاريعها في الخارج تنفيذاً لتوجيهات مجلس الإدارة وعملاً بالخطة العامة الموضوعة، حيث تم بناء قريتين في موريتانيا ومثليهما في جمهورية النيجر بإشراف من مكاتب الجمعية في البلدين وفرت من خلالهما 20 بيتاً للفقراء بمساحة 60 متراً مربعاً للبيت الواحد وبئراً ارتوازية يعمل بالطاقة الشمسية مع تمديد شبكة تحلية المياه، وهو ما يحل لهذه المناطق أزمة ندرة المياه ومحلاً خيرياً.

وفي النيجر تم بناء قرية المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي بتمويل من مؤسسة القلب الكبير وتنفيذ جمعية الشارقة الخيرية، وذلك في منطقة بنغولا وتضم 20 بيتاً سكنياً خُصّصت بالدرجة الأولى لأمهات الأيتام وتتضمن مزرعة للخضار والفواكه وأخرى لتربية المواشي وحفظ الأعلاف ومخبزاً جهزت بجميع المعدات الأساسية اللازمة بما يدعم احتياجات القرية إلى جانب بناء مسجد ومستوصف ومدرسة وحفر بئر ارتوازية لتوفير مياه الشرب لسكان القرية.

كما تم إنشاء قرية أخرى بمنطقة دوسو بدعم متبرعي برنامج الريح المرسلة وضمت 10 بيوت سكنية ومدرسة تعليمية تضم 6 فصول دراسية بمساحة 200 متر مربع ومشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشغيل منازل ومدرسة القرية.

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