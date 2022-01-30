تكريم عامل نظافة أعاد جواز سفر مفقوداً لصاحبته

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أحد عمال النظافة في مطار دبي، نظير أمانته وتحمله لمسؤوليته الأخلاقية والمجتمعية، تجاه المفقودات التي تتعلق بأغراض المسافرين، لا سيما جوازات السفر.

وتعود القصة إلى تقدم أحد أولياء الأمور ببلاغ في المطار حول فقدان ابنته لجواز سفرها في الطائرة التي هبطت على مدرج المطار، حيث عثر العامل خلال قيامه بوظيفته على جواز السفر وسارع إلى تسليمه لأمن المطار الذي سلمه بدوره للفتاة.

وتزامنت الحادثة مع قيام الفريق محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بجولة تفقدية في المطار، للوقوف على احتياجات المسافرين والاطلاع على سير العمل في المطار، حيث تم إبلاغ الفريق محمد المري واللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، عن الواقعة التي حدثت، مما أدى إلى استدعاء العامل في حينها وتكريمه على أمانته وتفانيه في العمل.

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