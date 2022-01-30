الشارقة تزيد إنتاج الكهرباء

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أمس، عن بدء التشغيل التجريبي لأول وحدة غازية لتوليد الكهرباء بقدرة 345 ميجاواط، ضمن مشروع توسعة محطة اللية لإنتاج الكهرباء.

ويتكون مشروع تطوير وتوسعة المحطة من توربينيتين غازيتين من صنع شركة ميتسوبيشي للطاقة من طراز M701F، بقدرة 345 ميجاواط لكل وحدة، وغلايتين لاسترجاع الحرارة، وتوربينة بخارية بقدرة 336 ميجاواط بكفاءة إجمالية مركبة تجاوزت 60 %، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ملياري دهم.

وأكد سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن مشروع توسعة محطة اللية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة إجمالية 1026 ميجاواط يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتلبية الطلب على الكهرباء ومواكبة التطور الصناعي والتجاري والسكني في إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير محطات إنتاج الكهرباء وفق استراتيجية 2030 لزيادة القدرة الإنتاجية المركبة لتبلغ 4600 ميجاواط من الكهرباء ورفع الكفاءة التشغيلية إلى أكثر من 60 %، مما له أكبر الأثر في الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على موارد الطاقة.

وأوضح المهندس عيسى السويدي مدير إدارة إنتاج الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تتعاون منذ عام 2018 مع تحالف شركة ميتسوبيشي للطاقه اليابانية، والسويدي للطاقة لتطوير وتوسعة محطة اللية بنظام الدورة المركبة، وعينت الهيئة شركة أي ال إف كاستشاري للمشروع، وقد باشرت الهيئة الاختبارات التجريبية للوحدات منذ نوفمبر 2021، بالتعاون مع مقاول واستشاري المشروع، لضمان جودة عمل الوحدات واستقرار الشبكة الكهربائية، على أن يتم أنجاز المشروع في يناير 2023.

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