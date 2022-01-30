119 مليون تفاعل مع زيارة رونالدو

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حظيت صور ومقاطع الفيديو التي نشرها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم كرة القدم العالمية ولاعب مانشستر يونايتد على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» و«فيسبوك» و«تويتر»، أثناء قضاء إجازته في دبي، بتفاعل واسع من المتابعين، عبر أكثر من 106 ملايين مشاهدة وإعجاب وإعادة تغريد.

وداع

وودع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضيف دبي، بنشر صورة تجمعهما معاً في «اورا سكاي بول» أول وأعلى حوض سباحة بانورامي في العالم عبر حسابه في «انستغرام»، معلقاً: «دبي تحب عودتك».

كما نشر رونالدو بدوره صورة على حسابه في «انستغرام» وهو يحيي الجماهير التي حضرت بالآلاف لمتابعة الجلسة الحوارية التي شارك فيها بساحة الوصل، القلب النابض لـ«إكسبو 2020 دبي» ضمن فعاليات أسبوع الصحة واللياقة، أمس، معلقاً: شكراً على كل شيء دبي وأرفقها بهاشتاق دائماً معاً.

وغادر رونالدو دبي، مساء أمس (الجمعة)، عائداً إلى لندن لاستئناف تدريباته مع فريقه مانشستر يونايتد، بعدما قضى مع عائلته إجازة استمرت بضعة أيام في دانة الدنيا، استمتع فيها بأفضل شتاء في العالم.

لحظات سعيدة

وتحكي الصور والفيديوهات التي نشرها رونالدو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات السعيدة التي عاشها أثناء قضاء إجازته الشتوية في دبي طيلة الأيام الماضية، وحققت جميع منشوراته على انستغرام المرتبطة بوجوده في دبي أكثر من 89 مليون إعجاب منذ الصورة الأولى التي نشرها الإثنين الماضي، والتي ظهر فيها وهو يستمتع بأشعة الشمس على شاطئ دبي، مسجّلة 12 مليون إعجاب، فيما حازت صورته مع أطفاله على شاطئ البحر زمن غروب الشمس أكثر من 10 ملايين وهو الرقم ذاته الذي حققته صورته وهو يستعد للنوم ويرتدي غطاء رأس يحمل شعار مجمع ند الشبا الرياضي ناس.

أما الرقم الأكبر في عدد التفاعلات والمشاهدات فقد سجله الفيديو الذي نشره رونالدو أثناء احتفاله بعيد ميلاد صديقته جورجينا رودريغيز، محققاً أكثر من 36 مليون مشاهدة و8 ملايين إعجاب، ويظهر من خلال الفيديو تهنئة دون لجورجينا بطريقة خاصة، إذ فاجأها بعرض صور ولقطات فيديو لها وعبارة عيد ميلاد سعيد عبر برج خليفة أثناء تناولهما العشاء بأحد المطاعم القريبة.

7 ملايين

ووصل عدد مشاهدات فيديو دون خلال مشاركته في الجلسة الحوارية عن الصحة واللياقة في قبة الوصل إلى أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وحققت صورة رونالدو مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أكثر من 10 ملايين إعجاب، فيما حصدت الصورة التي نشرها دون ويظهر فيها وهو يحيي الجماهير في قبة الوصل 4 ملايين إعجاب خلال 4 ساعات.

كما حازت هذه الصور والفيديوهات أكثر من 16 مليون تفاعل على حساب رونالدو على فيسبوك وأكثر من مليون على حسابه في تويتر.

ويعد رونالدو أكثر اللاعبين متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تجاوز حساباته الثلاثة (إنستغرام وفيسبوك وتويتر) حاجز 643 مليون مشترك، بواقع 396 مليوناً في إنستغرام، و150 مليون متابع في فيسبوك و97 مليون متابع في تويتر.

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