12491 مستفيداً من حزم 2021

المصدر: (أبوظبي ـ محمد محسن)

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كشف الدكتور محمد راشد الهاملي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان في حوار لـ«البيان» أن 12491 مواطناً ومواطنة استفادوا من حزم ومنافع هيئة أبوظبي للإسكان خلال عام 2021. وهي عبارة عن قروض سكنية ومساكن جاهزة وأراض سكنية للمواطنين، بالإضافة إلى إعفاء أسر متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية، في إمارة أبوظبي لتصل قيمة الحزم السكنية إلى 13.1 مليار درهم.

توجيهات

وقال الدكتور محمد الهاملي تأتي الحزم السكنية للمواطنين والمواطنات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مشيراً إلى أن الإعلان عن المنافع السكنية لعام 2021 هي ثلاث حزم الأولى متزامنة مع «عيد الفطر المبارك» وتقدر بـ2.21 مليار درهم، والحزمة الثانية وصرفت خلال «عيد الأضحى المبارك» بـ1.1 مليار درهم.

أما الحزمة الثالثة فقد جاءت متزامنة باحتفالات عيد الاتحاد الخمسين، وبلغت 10 مليارات درهم، شملت 10,032 مواطناً ومواطنة في إمارة أبوظبي، وهي عبارة عن صرف قروض سكنية، وأراضٍ سكنية، ومساكن جاهزة، وإعفاء أسر متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية ليصل إجمالي دفعات عام 2021 إلى 13.1 مليار درهم استفاد منها 12491 مواطناً ومواطنة.

وعلى مستوى إنجاز مشاريع إسكان المواطنين قال تم تخصيص 300 مسكن لمجمع الهير السكني خلال عام 2019، و250 مسكناً خلال عام 2020 لمشروع السمحة المرحلة 2، وخلال العام المنتهي 2021 تم تخصيص 410 مساكن لمجمع المغيرة السكني.

تشجيع الاستثمار

وأشار الدكتور محمد الهاملي إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان معنية بتطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية للمواطنين، مما يسهم في تعزيز الترابط والاستقرار الأسري، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإسكان، إذ تضع الهيئة في أولوياتها رضا المواطنين من خلال تقديم أفضل الخدمات لتصميم وبناء مجمعات سكنية متميزة، والإشراف على بناء مجتمعات مترابطة ومتنوعة ومستدامة، يحكمها قطاع إسكان مستدام وشفاف ومحكوم بتشريعات وافية (اجتماعياً، بيئياً، مالياً، واقتصادياً)، وتواؤم ما بين العرض والطلب فيما يخص إسكان المواطنين، لافتاً إلى أن الهيئة تنسق مع الشركاء الاستراتيجيين في الحكومة لدراسة وتقييم متطلبات المنافع السكنية بما يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي.

فترة الانتظار

وأكد أن القيادة الرشيدة وجهت ضمن حزم برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، بمضاعفة عدد موافقات قروض إسكان المواطنين وزيادة الوحدات السكنية لزيادة نسبة الأسر المواطنة الحاصلة على مسكن حكومي لتخفيض فترة انتظار المواطنين للحصول على المنفعة السكنية، وتجنب تراكم الطلبات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين ويحقق أهداف خطة إمارة أبوظبي.

وشدد على أن الهيئة تسعى من خلال مشاريعها الإسكانية إلى إرساء مجتمعات سكنية مستدامة ومتكاملة تتميز بأعلى معايير الجودة والكفاءة وتراعي عوامل الأمن والسلامة في مشاريع الإسكان الحكومية، بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز التنمية المستدامة.

مسح ميداني

ولفت إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون تعمل بشكل دوري مع مركز الإحصاء بأبوظبي على مسح ميداني لاستطلاع آراء المواطنين للتعرف على احتياجات المواطنين من منظور رحلة المتعامل في شتى مراحلها، ابتداءً من مرحلة ما قبل تقديم الطلب للحصول على المنفعة الإسكانية، وحتى مرحلة الحصول عليها، وذلك لضمان تطوير وتسهيل رحلة المتعامل في الحصول على المنفعة السكنية، وتطوير وإدارة قاعدة معرفية بما يتوافق واحتياجات المواطنين والتوجهات الإسكانية التنموية.

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