الأطعمة البيولوجية تناولوها بشروط

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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الأطعمة البيولوجية مثل الخضراوات والفواكه والأجبان والألبان ومشتقاته، والحبوب وخصوصاً القمح، تعد سماً قاتلاً يجهله الكثير من الناس إذا زرعت في غير أوقاتها الطبيعية، لأن ذلك يعرضها للإصابة البكتيرية والفيروسية والفطرية والتي في حال تناولها ستؤدي إلى التسمم والتهاب الكبد.

ولعل الخطر يتمثل بالكائنات الحية الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة إذا كانت البيئة المحيطة بالمادة الغذائية، كالتربة والهواء والماء، مصابة به.

وقد تكون هذه الأطعمة قنبلة موقوتة تقتل الإنسان في غفلة من أمره إذا ما كان التلوث شديداً، ولذلك يجب وضع نظم قوية في مجال السلامة الغذائية من أجل ضمان سلسلة غذائية مأمونة من المزرعة وصولاً إلى المائدة.

تحليل

يعد تحليل أخطار الطعام البيولوجية والفيزيائية عبر الأنظمة الحديثة، ومنها نظام (هاسب) أمراً مهماً لتحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج في جميع مراحل السلسلة الغذائية، ابتداء من المواد الخام وصولاً إلى الإعداد والتجهيز والتقديم، ولضبط جودة المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين، وبهذا الصدد نفذت بلدية الشارقة 40 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية في 2021، كما أفرجت عن أكثر من 60 ألف شحنة مواد غذائية عبر منافذ مدينة الشارقة، والموافقة على ترخيص 1460 موقعاً غذائياً جديداً، وسحب 2732 عينة من المواد الغذائية من الأسواق للتحليل المخبري، ويأتي ذلك حرصاً منها على تطبيق الضوابط الصحية والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة في ظل الظروف الحالية، إضافة إلى تحليل أخطار الطعام البيولوجية والفيزيائية عبر نظام (هاسب – منيو سيف).

خبز بيولوجي

ويرى الدكتور موسى حامد المسالمة، أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الجامعة، أن الغذاء البيولوجي يعد غذاء صحياً يزرع وينتج من دون استخدام أي نوع من المواد الكيميائية أو المبيدات الحشرية، كما أن أنواعه عديدة، ومنها الخبز البيولوجي والخضراوات والفواكه ومشتقات الألبان وخلافها، ولكن يجب أن يزرع في أوقاته الطبيعية، لأن زراعته في غير ذلك تعرضه للإصابة البكتيرية والفيروسية والفطرية، والتي في حال تناولها ستؤدي إلى التسمم والتهاب الكبد، وفي حال الإصابة الشديدة من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان ومن ثم الوفاة، وخصوصاً إذا كان الماء الذي روي منه ملوثاً، ولذا يجب أن نتناول الغذاء الذي لا يحوي المبيدات ولا المنكهات، وخصوصاً بالنسبة للأطفال.

جولات

وتنفذ بلدية الشارقة جولات تفتيشية يومية على محال بيع المواد الغذائية والمطاعم للتأكد من التزامها المعايير والضوابط الصحية كافة، والتزام العاملين الممارسات الصحية الجيدة كافة وحصولهم على بطاقات صحة مهنية، وتدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء للارتقاء بالمعايير الصحية وتعزيز أفضل الممارسات في مجال الغذاء، وذلك بحسب عمر المهيري مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية بالوكالة، والذي بين أن البلدية ستطبق نظام (هاسب – منيو سيف)، وهو نظام يعتمد على تحليل الأخطار ونقاط التحكم الحرجة ويعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار البيولوجية والكيميائية والفيزيائية التي تهدد سلامته.

منافذ

واستطرد المهيري: ذلك التطبيق سيعمم على منافذ البيع في المنشآت الغذائية في المراكز التجارية، وسلاسل مطاعم الوجبات السريعة، وفنادق الثلاث النجوم، والمنشآت الغذائية في المراكز السياحية، والمنشآت الغذائية داخل الجامعات والمدارس الخاصة، والمستشفيات وشركات التموين، للتأكد من مدى سلامة الغذاء المقدم فيها.

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