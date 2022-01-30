3 خطوات لفحوصات ما قبل الزواج

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تحرص هيئة الصحة بدبي على الارتقاء بجودة الحياة إلى أعلى المعايير العالمية، فبعد أن كانت فحوصات ما قبل الزواج تتطلب 12 خطوة وزيارات لمراكز الرعاية الصحية، قلّصت «أتمتة الخدمات» هذه الإجراءات إلى 3 خطوات، يحصل بعدها المتعامل على الشهادة الإلكترونية مقابل 383 درهماً، أو 700 درهم لطلب الخدمة في المنزل. (دبي - عماد عبدالحميد)

وأكدت الدكتورة سعاد هاشم رئيس قسم العيادات التخصصية في قطاع الرعاية الصحية الأولية، أن خدمة فحص ما قبل الزواج الذكي مبادرة من مبادرات «بناة المدينة» لتحسين خدمة الزواج في دبي، حيث قامت الهيئة بأتمتة هذه الخدمة وتحويلها من ورقية إلى رقمية لتسهيل رحلة المتعامل.

وأوضحت أن عدد الزيارات كانت في السابق من زيارتين إلى 3 زيارات لإتمام عملية الفحص، لكن مع التحول، بات المتعامل لا يحتاج إلى أي زيارة، ويمكن أن يطلب الخدمة من المنزل أو زيارة واحدة لمختبرات الهيئة دون مواعيد مسبقة لإجراء الفحص، مشيرة إلى أن إجراء الفحص الذكي تجاوز حالياً 1500 فحص تقريباً، والتطبيق مفتوح أمام الجميع من مختلف مناطق الدولة.

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