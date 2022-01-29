محمد بن زايد يتلقى رسالة من ملك الأردن

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، رسالة شفوية من أخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وتأكيد تضامن الأردن الدائم مع دولة الإمارات، ومساندته لها في كل ما يحفظ أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه دولة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي نقل الرسالة إلى سموه.

كما نقل الدكتور بشر الخصاونة ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ــ تحيات الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لسموهما موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمَّله سموه أطيب تمنياته إلى الملك عبد الله الثاني بالصحة والعافية وللمملكة الأردنية الشقيقة دوام الرفعة والرخاء.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة رئيس وزراء الأردن العلاقات الأخوية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة الاقتصادية والتنموية والسياسية، والسبل الكفيلة بتطويرها إلى آفاق أرحب تسهم في تحقيق أهداف البلدين ورؤاهما المستقبلية.

وتطرق الجانبان إلى التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وجدد الدكتور بشر الخصاونة إدانة المملكة الأردنية الهاشمية للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، مؤكداً أن الهجوم يمثل انتهاكاً لكل الأعراف والقوانين الدولية وتهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليميين، ودعا إلى موقف دولي موحد وحازم لردع هذه الميليشيا ومواجهة اعتداءاتها الإرهابية.

وأعرب عن تضامن الأردن مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامتها وفي جهودها لمحاربة الإرهاب بمختلف صوره، مؤكداً أن أمن دولة الإمارات والأردن كل لا يتجزأ.

من جانبه، ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مواقف الأردن الشقيق بقيادة الملك عبد الله الثاني الداعمة لدولة الإمارات وتضامنها الأخوي معها، معرباً عن اعتزازه بمواقف الأردن تجاه أشقائها في الإمارات وبالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي حميد عبيد خليفة عبيد أبو شبص، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.

كما حضر اللقاء نصار إبراهيم محمد الحباشنة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، والوفد المرافق لرئيس وزراء الأردن.

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