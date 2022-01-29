محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم.. معالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لضيف البلاد ــ لدى وصوله قصر الوطن ـ مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. معالي الدكتور آبي أحمد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وإثيوبيا .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة الضيف واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لمعاليه.

وكان في الاستقبال .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

ويرافق معالي رئيس الوزراء وفد يضم .. معالي بيرتوكن أيانو وزير الشؤون الخارجية ومعالي الدكتور أبراهام بيلاي وزير الدفاع ومعالي الوزير أدين فرح رئيس المكتب الرئيسي لحزب الازدهار ومعالي موفريات كامل وزير العمل وتنمية المهارات ومعالي بنعليف عندوالم وزير السلام ومعالي ليجيس تولو وزير الاتصالات الحكومية وسعادة تمسجين تيرونه رئيس الأمن الوطني وسعادة سليمان ديت يفو وشي سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية لدى الدولة واللواء ابدرو قدير أيانوبناتا قائد الحرس الجمهوري ومعالي وركو جاشينا مدير عام مركز الذكاء الاصطناعي ومعالي دانييل كبريت مستشار رئيس الوزراء.

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