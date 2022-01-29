«ديوا» الشريك الاستراتيجي للدورة الـ12 من جائزة دبي للنقل المستدام

المصدر: البيان

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تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الثانية عشرة من جائزة دبي للنقل المستدام بوصفها الراعي الاستراتيجي للجائزة التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحت رعاية كريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، دعم الهيئة لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز التنقل المستدام داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة.

وأضاف: "بوصفها أحد أعضاء لجنة "مبادرة دبي للتنقل الأخضر"، تتعاون الهيئة عن كثب مع الجهات الحكومية والمعنيين من القطاع الخاص لدعم تبني المركبات الكهربائية في دبي، انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، ومبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وبوصفها مركزاً عالمياً لوجستياً للتنقل، تسعى إمارة دبي بفعالية إلى إدارة الانبعاثات الناتجة عن النقل البري من خلال زيادة حلول التنقل الأخضر في دولة الإمارات. ولدعم هذه المساعي، أنشأت الهيئة منذ العام 2015 أول بنية تحتية عامة لمحطات شحن المركبات الكهربائية في المنطقة، من خلال مبادرتها "الشاحن الأخضر"، الهادفة إلى تشجيع اقتناء وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالسيارات الهجينة والكهربائية. وتوفر الهيئة حالياً أكثر من 320 محطة تتضمن أكثر من 530 نقطة شحن، منتشرة في جميع أرجاء الإمارة."

وتقدم الهيئة خدمات "الشاحن الأخضر" لجميع مستخدمي المركبات الكهربائية في دبي، سواء ممن لديهم بطاقات "الشاحن الأخضر" أم لا، بما في ذلك الزوار المحليين والدوليين من خلال السماح لهم بشحن سيارتهم باستخدام ميزة "خاصية الزائر"، دون الحاجة لإنشاء حساب لدى الهيئة. وعملت الهيئة عن كثب أيضاً مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتسهيل عملية تسجيل المركبات والحصول على خدمات "الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية" أمام سكان دبي، من خلال إنشاء حساب الشاحن الأخضر فور قيام المتعاملين بتسجيل مركبتهم لدى هيئة الطرق والمواصلات. ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن الأخضر في دبي باستخدام موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى عدد من المنصات الرقمية.

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