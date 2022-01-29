دبي تُدشن أغلى وأكبر سيارتي إسعاف في العالم

المصدر: دبي-عماد عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

الرقم واحد نهج كرسته دبي في جميع المجالات، «إسعاف دبي» تدخل اليوم عالم السرعة القصوى من خلال أغلى وأسرع مركبة إسعاف عالميا حيث زودت وحدات الإضاءة الأمامية للمركبة بنحو 440 ماسة مبطنة، فيما تم استخدام خيوط الذهب في حياكة البطانة الجلدية الداخلية للسيارة التي تم طلاء سقفها الداخلي بالذهب وتبلغ سرعتها القصوى 400 كيلومتر في الساعة، كما دخلت المؤسسة موسوعة "غينيس" بأضخم مركبة إسعاف بري دفع رباعي في العالم.

دشنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف "المستجيب الخارق" وهي أغلى سيارة إسعاف في العالم في مقر إكسبو 2020 دبي، وهي المركبة(سيارة) إماراتية الصُنع من طراز "لايكن هايبر سبورت" من إنتاج شركة "دبليو موتورز" التي تتخذ من دبي مقراً لها، بتكلفة 13 مليون درهم لما تتميز به من أعلى مستويات الفخامة.

وأوضح خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن دبي ارتبطت دائما بتميزها بالعديد من الملامح التي تعد وحيدة من نوعها في العالم، فيما يأتي إطلاق هذه السيارة كرمز لتفرد دبي بين أكبر وأهم مدن العالم، في حين لا تخلو السيارة من الفائدة العملية من ناحية سرعتها الخارقة التي تخدم في الوصول إلى الحالات الطارئة التي تحتاج تدخلاً فائق السرعة.

وتحمل السيارة شعار "دبي أفضل مدينة للحياة في العالم" وشعار #وجهات_دبي، وهي المبادرة التي أطلقها مؤخراً مجلس دبي للإعلام بهدف التعريف بمواقع ووجهات ومعالم متميزة في الإمارة، فيما تضيف السيارة فائقة القدرة معلماً جديداً ونقطة جذب إضافية لمعرض إكسبو 2020 دبي، وهو الحدث العالمي الأهم الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا للمرة الأولى.

سيارة المستجيب الخارق" ذات الهيكل المصنوع من ألياف الكربون مزودة كذلك بالعديد من التقنيات التي تنتمي إلى المستقبل، حيث تم تجهيزها بشاشة عرض ثلاثية الأبعاد تعمل بتقنية "الهولوغرام" ذات تحكم تفاعلي بالحركة، ونظام ملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، ونظام للربط بشبكة الإنترنت، فيما تعتمد السيارة على محرك جبار من ست اسطوانات مع شاحن توربيني مزدوج بقوة 780 حصاناً.

يُذكر أن أول ظهور للمركبة "لايكن هايبر سبورت" كان في الفيلم الهوليوودي الشهير "فاست آند فيريوس 7، وهي واحدة من سبع سيارات من هذا الطراز في العالم.

غينيس

كما تستعد مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لدخول موسوعة «غينيس» بأضخم مركبة إسعاف بري دفع رباعي في العالم تم تصنيعها محلياً وبالتعاون مع شركة نافكو باستخدام أحدث تقنيات التصميم الداخلي والخارجي وبمواد صديقة للبيئة تمنع تكون البكتيريا وذلك بعد تجربتها في الصحراء .

خولة العوضي مسعفة من «إسعاف دبي» قدمت شرحاً مفصلاً عن سيارة الإسعاف التي تعد الأولى في العالم بمواصفاتها وضخامتها قائلة: بإمكان المركبة التعامل مع 7 حالات: 4 حالات حرجة و3 غير حرجة في نفس الوقت، ومجهزة بكافة التقنيات والمعدات الطبية للتعامل مع مختلف الحالات، وتعمل على الطاقة الشمسية لشحن كل الأجهزة والتقنيات الموجودة على السيارة وجهزت خصيصاً للمناطق البرية والجبلية الوعرة التي يصعب على السيارات الأخرى الوصول إليها.

وأضافت: روعي أيضاً في تصميم المركبة سهولة التنظيف والتعقيم، بالإضافة لتزويدها بنظام كهربائي ذكي يشخص الأعطال تلقائياً في حال حدوثها، كما تم إضافة إضاءات خارجية وداخلية موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، كما أنها مزودة بشبكة «واي فاي» متاحة للطاقم الطبي لإرسال بيانات المصاب للمستشفى وغرفة العمليات وكاميرات مراقبة موصولة مباشرة بمركز التحكم وذلك لضمان الجودة العالية في تقديم الخدمة.

وتابعت: زودت السيارة بـ 4 أسرة أوتوماتيكية الحركة لإنقاذ 4 حالات حرجة في آن واحد وتتسع إجمالاً لـ 7 مصابين.

وتم اختيار الألوان الداخلية لإعطاء الراحة النفسية للمصاب، وروعي أن تكون الإنارة الداخلية قابلة للتحكم بما يتناسب مع حالة المريض، ونظراً لكونها مخصصة للمهمات البرية تم تزويدها بنظام تكييف قوي وفعال يتناسب مع الظروف المناخية الحارة ويوفر جواً داخلياً بارداً ومريحاً. والوحدة مزودة بمصعد هيدروليكي يستوعب حمولة تصل إلى 500 كيلوغرام ويعمل على رفع النقالة بطريقة تقنية تمنع حدوث الأخطاء البشرية لتسهيل عمليه إدخال آمنة للمصابين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز