10 أسئلة.. «الحصن» يجيب عن الاستفسارات

المصدر: دبي البيان

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من خلال 10 أسئلة وأجوبة بات بإمكان الجمهور معرفة آخر تحديثات تطبيق «الحصن»، والذي يتيح من خلاله معرفة آخر مستجدات «كوفيد 19» لدى مستخدميه في دولة الإمارات. وكيف بإمكان الأفراد الحفاظ على حالة المرور الأخضر لديهم وإعادتها لاحقاً في حال الإصابة بـ«كوفيد 19».



كيف يمكنني الحصول على المرور الأخضر؟



الحالة الخضراء تظهر للأفراد الملقحين بالكامل بالإضافة إلى نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف خلال 14 يوماً. ويجب الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح لكي تعتبر ملقحاً بالكامل. وإذا كنت قد حصلت على الجرعة الثانية من اللقاح منذ أكثر من 6 أشهر، يجب عليك الحصول على الجرعة التعزيزية. ويمكنك الحصول على الجرعة التعزيزية خلال مدة 30 يوماً. وللمحافظة على الحالة الخضراء، يجب عليك الحصول على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف كل 14 يوماً على الأقل.



２. هل احتاج إلى الجرعة المعززة للدخول إلى أبوظبي؟



للدخول إلى إمارة أبوظبي يجب الحصول على الحالة خضراء في تطبيق الحصن الخاص بك، أو أن تحصل على نتيجة اختبار مسحة الأنف سلبية صالحة لمدة لا تقل عن 96 ساعة. الحالة الخضراء تظهر للأفراد الملقحين بشكل كامل، وهم الأفراد الحاصلون على الجرعة الثانية بالإضافة إلى الجرعة التعزيزية.



３. لماذا لا يظهر تطعيمي/‏‏نتيجتي على تطبيق الحصن؟



يرجى ملاحظة أن تطبيق الحصن يعكس البيانات المقدمة من قبل مراكز الرعاية الصحية والهيئات الحكومية فقط، لذلك لن نتمكن من تقديم المساعدة المطلوبة ويجب التواصل مع المركز الذي تم أخذ التطعيم فيه أو تم عمل اختبار مسحة الأنف به لحل المشكلة.



４. لماذا لا تزال حالتي حمراء بعد إجراء فحص مسحة الأنف والحصول على نتيجة سلبية؟

يرجى ملاحظة أنه للحصول على الحالة الخضراء بعد الحصول على نتيجة إيجابية لفيروس «كوفيد 19» يجب الحصول على نتيجتين سلبيتين لاختبار فحص مسحة الأنف يفصل بينهما 24 ساعة. إلى جانب التطعيم الكامل.



5. كيف يمكنني الحصول على الحالة الخضراء بعد الحصول على الحالة الحمراء؟

يرجى ملاحظة أنه للحصول على الحالة الخضراء بعد الحصول على نتيجة إيجابية لفيروس «كوفيد 19»، يجب الحصول على نتيجتين سلبيتين لاختبار فحص مسحة الأنف يفصل بينهما 24 ساعة. إلى جانب التطعيم الكامل.



6. كيف يمكنني حجز موعد للجرعة المعززة؟



يرجى التواصل مع دائرة الصحة في أبوظبي أو هيئة الصحة بدبي أو وزارة الصحة ووقاية المجتمع للإمارات الأخرى لمزيد من التوضيح والمعلومات.



７. تاريخ تطعيمي غير صحيح في تطبيق الحصن، كيف يمكنني إصلاح هذه المشكلة؟



يرجى التواصل مع المركز الذي تم فيه أخذ اللقاح وطلب منهم إرسال المعلومات المحدثة إلى تطبيق الحصن. ثم الرجاء حذف التطبيق وتحميله مرة أخرى بعد أن يتم تحديث المعلومات.



8. لدي جرعة زائدة لم أحصل عليها في تطبيق الحصن، كيف يمكنني إصلاح هذه المشكلة؟



يرجى التواصل مع المركز الذي تم فيه أخذ اللقاح وطلب منهم إرسال المعلومات المحدثة إلى تطبيق الحصن. ثم الرجاء حذف التطبيق وتحميله مرة أخرى بعد أن يتم تحديث المعلومات.



9. كيف يمكنني إضافة تطعيمي الذي تم الحصول عليه خارج الدولة على تطبيق الحصن؟



يرجى ملاحظة أن الإجراءات هي نفسها لكل من المقيمين والزوار بشهادات التطعيم في الخارج. يرجى تحميل شهادة اللقاح التي تم الحصول عليها في دولة أخرى على تطبيق الحصن باتباع الخطوات التالية: أولاً: قبل المغادرة، يجب على الزوار التسجيل في قسم «تسجيل القادمين» في تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وثانياً: إكمال استمارة تسجيل الوصول وتحميل شهادة التطعيم الدولية. حيث سيتلقى الزوار رسالة نصية تحتوي على رابط لتحميل تطبيق الحصن.

وثالثاً: عند الوصول إلى أبوظبي، سيحصل الزوار على رقم تعريف موحد «UID» إما في المطار أو من خلال تطبيق ICA أو موقع الإنترنت.

ورابعاً: سيحتاج الزائرون إلى تنزيل تطبيق الحصن والتسجيل فيه، باستخدام UID ورقم الهاتف المستخدم في تسجيل ICA أو عند إجراء فحص PCR في الدولة.



10. هل بإمكاني إضافة نتيجة فحص مسحة الأنف التي تم إجراؤها خارج الدولة على تطبيق الحصن؟



إذا أجريت فحص مسحة الأنف داخل الإمارات العربية المتحدة، فيرجى الاتصال بالمركز الصحي الذي تم إجراء فحص مسحة الأنف للإبلاغ عن نتيجتك المفقودة أو غير الصحيحة. وإذا أجريت فحص مسحة الأنف خارج الإمارات العربية المتحدة، فيرجى الاتصال بمركز اتصال ICA للإبلاغ عن تقرير فحص مسحة الأنف الدولي المفقود أو غير الصحيح.

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