انخفاض الظواهر السلبية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشف العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالإنابة في شرطة دبي، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالإنابة، أن المبادرة نجحت في خفض الظواهر السلبية بنسبة 40% منذ عام 2017 وحتى العام الماضي 2021.



وأكد العقيد المنصوري، أن المبادرة التي انطلقت بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واكبت بأهدافها توجهات القيادة الرشيدة، للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، والعمل على نشر الوعي والارتقاء بالسلوك الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم منها: التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال الكراهية، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وهو ما تحرص شرطة دبي على تحقيقه من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها سنوياً.



وأوضح أن المبادرة نظمت العام الماضي 30 فعالية رياضية مجتمعية، و26 برنامجاً مجتمعياً، و15 دورة ومحاضرة، و7 مسابقات ثقافية، استفاد منها وشارك فيها 41 ألفاً و796 شخصاً، وحققت نسبة رضا بلغت 96%، معرباً عن سعادتهم بهذه النتائج الإيجابية التي تدل على انتشار المبادرة بين أفراد المجتمع، الذين أصبحوا أكثر وعياً بأهدافها وأكثر حرصاً على المشاركة فيها.



انتشار إعلامي



ومن جانبها، أشارت فاطمة بوحجير، منسقة مبادرة الروح الإيجابية، إلى الأنشطة والفعاليات التي أطلقتها المبادرة، والتي لاقت انتشاراً كبيراً على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة، بواقع 165 خبراً على التطبيقات، لتحقق مليوناً و860 ألفاً و522 مشاهدة، في حين، بلغ عدد المنشورات 116 منشوراً على وسائل الإعلام المختلفة، بواقع 410 آلاف و810 مشاهدات، وبلغ النشر على الشبكة الداخلية والخارجية لشرطة دبي 348 مشاهدة.



وأكدت بوحجير حرصهم بالمبادرة على فتح باب التطوع في المبادرة، ترسيخاً لقيم التطوع والعطاء التي يحث عليها المجتمع الإماراتي، حيث بلغ عدد المتطوعين خلال العام الماضي، 806 أشخاص في 43 مبادرة تطوعية، كما بلغ عدد المشاركين في استطلاعات الرأي التي نفذتها مبادرة الروح الإيجابية 15 ألفاً و349 شخصاً.



وفر مالي



ودعماً لفعاليات المبادرة والسعي لإنجاحها، بين النقيب عوض مبارك منسق المبادرة، أن برنامج «نجوم المبادرة» والذي أطلق خلال عام 2021 تمخض عنه تكريم 69 متطوعاً، و4 مجالس شرطية، و5 إدارات عامة، ومكتبي تطوير مؤسسي، و4 مراكز شرطة ساهمت بشكل فعال في إنجاح فعاليات وأنشطة المبادرة، منوهاً إلى دور الشركاء الاستراتيجيين والشركات الداعمة، والتي قدمت رعاية لفعاليات المبادرة وساهموا في نجاح الفعاليات والأنشطة، كما تم تحقيق وفر مالي خلال العام الماضي بلغ 244 ألفاً و292 درهماً.



وأشار النقيب إلى أن المبادرة تتضمن العديد من البرامج التوعوية والثقافية الهادفة إلى توعية الشباب والفئات السنية الصغيرة بالقيم والأخلاق الحميدة وتقاليد مجتمعنا الأصيلة التي تسهم في تنشئتهم بالصورة المطلوبة وتصنع منهم رجالاً نافعين لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم في المستقبل، كما تسهم في صقل شخصياتهم، وتعزز الثقة لديهم إلى جانب تنظيم المنافسات الرياضية التي تعود على أفراد المجتمع بالكثير من الفوائد الصحية والنفسية وتعزز العلاقات الاجتماعية.



الشركاء



ووجه العقيد المنصوري، شكره إلى كافة الشركاء الذين لا يتوانون في تذليل العقبات لإنجاح أهداف المبادرة، وهم: بلدية دبي، مجلس دبي الرياضي، وجمعية توعية ورعاية الأحداث، ومؤسسة دبي للإعلام، وهيئة الصحة بدبي، وإسعاف دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، هيئة تنمية المجتمع، دائرة الاقتصاد والسياحة، مركز دبي التجاري العالمي، إكسبو 2020 دبي، القرية العالمية، نادي النصر الثقافي الرياضي، ومردف سيتي سنتر، ومستشفى فقيه الجامعي وشركة رولي بوب الإمارات.

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