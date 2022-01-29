15.7 % انخفاض إصابات «كورونا» محلياً

المصدر: دبي - البيان

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استمرار حملات التطعيم ضد «كوفيد 19» والوعي المجتمعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمرونة وسرعة الاستجابة في التعاون مع المستجدات، عوامل كلها أسهمت في انخفاض حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» في الدولة، بنسبة 15.72% خلال أسبوع.

وتفصيلاً، فبعد أن سجلت الإمارات في يوم الجمعة الماضي 3020 حالة إصابة بالفيروس التاجي، عادت لتسجل يوم أمس 2545 حالة جديدة رصدت بعد إجراء 490562 ألف فحص مخبري، وبذلك بلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 838.384 حالة.

وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن حالة من الثقة تسود في أجواء الإمارات، وذلك بسبب نجاح الدولة في التعامل مع جائحة «كوفيد 19» وما نجم عنها من تداعيات، فضلاً عمّا تنعم به الدولة من استقرار اقتصادي وسياسي.

وقال معاليه في تغريدة عبر «تويتر»: «ثمة جو من الثقة يحيط بنا في الإمارات. لقد تعاملنا مع جائحة (كوفيد 19) على نحو منهجي وبنجاح، فيما تبدو آفاقنا الاقتصادية متألقة، وسياستنا الإقليمية مُوجّهة صوب الاستقرار والرخاء. ويتمثل هدفنا الممتد على نطاق واسع في التحول من مرجعية إقليمية إلى مرجعية عالمية».

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