محمد بن راشد: شراكتنا مع أستراليا في أفضل حالاتها

المصدر: دبي - وام

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أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين، الإمارات وأستراليا، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو مستمر، ما يعكس حرص قيادة الدولتين على تنمية هذه العلاقات وتوثيق الترابط والتواصل الفعال.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس، في مقر إكسبو 2020 دبي، الجنرال ديفيد هيرلي، حاكم عام أستراليا، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الإمارات وأستراليا، وفرص تعزيزها في شتى المجالات الثقافية والسياحية والتجارية والعلمية، كما تناول اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بضيف الإمارات، مشيداً سموه بمشاركة أستراليا في إكسبو 2020 دبي، وجهودها في رسم ملامح المستقبل من خلال ما تقدمه خلال المعرض العالمي من ابتكارات في العديد من القطاعات، لا سيما المجالات العلمية وحلول المستقبل، معرباً عن أمله أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة المزيد من التطور على صعيد التعاون الثنائي، وخلق مسارات لتبادل فرص التنمية وتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية، ورسم وصياغة خطط واضحة لتطوير أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال سموه عبر «تويتر»: «خلال استقبال حاكم عام أستراليا فخامة الجنرال ديفيد هيرلي في إكسبو اليوم (أمس). عشرات الآلاف من الأستراليين يعيشون في الإمارات، ومئات الشركات ترسخ العلاقات التجارية الوثيقة، وشراكتنا اللوجستية والتجارية وفي مجال الطيران في أفضل حالاتها. ونتطلع لعلاقات استراتيجية متطورة باستمرار».

من جانبه، عبر الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لأستراليا عن سعادته بزيارة الإمارات، ولقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، معرباً عن تقديره للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأسترالية الإماراتية، واستعداده التام لتعزيز التعاون بين البلدين، ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات العلمية، والتقنيات الخضراء، والسياحة بين البلدين.

وأشاد هيرلي بالتنظيم المتميز للدورة الحالية من معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى قدرة دبي الفائقة على تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وما يمثله الحدث العالمي من فرصة مثالية لتلاقي الشعوب والبلدان، والتعرف على الثقافات المختلفة، وتقديم حلول مبتكرة للتغلب على التحديات العالمية، بما فيها جائحة (كوفيد19) وآثارها الاجتماعية والاقتصادية وأزمة المناخ وغيرها من التحديات العالمية المشتركة.

حضر اللقاء معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء، ومديري الدوائر المحلية، ووجهاء وأعيان دبي.

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