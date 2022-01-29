بيانات آمنة.. «كهرباء دبي» بيئة رقمية موثوقة

المصدر: (دبي - البيان )

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تبنت هيئة كهرباء ومياه دبي نهجاً وقائياً يضمن استمرارية العمل، حيث تعمل على بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة عالمياً في مجال أمن البيانات والمعلومات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة في اليوم العالمي لحماية البيانات الذي صادف أمس: نعمل على بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة، وتعزيز مكانة الدولة الرائدة عالمياً في مجال أمن البيانات والمعلومات.

وانسجاماً مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نتبنى منهجاً متكاملاً للأمن الإلكتروني يتضمن سلسلة كاملة من أنماط الدفاع الوقائية والاستباقية والتنبؤية، لضمان استمرارية العمل والتعافي السريع من الحوادث والاستعداد الكامل لكل ما تحمله التكنولوجيا من تحديات ومخاطر إلى جانب ما توفره من فرص، لا سيما مع الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية والتي تعتبر ركيزة مهمة من ركائز المدن الذكية.

وأضاف معالي سعيد الطاير: للحفاظ على أمن البيانات خلال مسيرتنا المتسارعة في مجال التحول الرقمي والذكي في الهيئة، نطبق أفضل السياسات والإجراءات عالمية المستوى لتعزيز أمن بنية الهيئة الرقمية القوية وحماية خصوصية بيانات الموظفين والمتعاملين وكافة المعنيين، وتطوير إدارة المخاطر المؤسسية بشكل ممنهج وفعال. وشكلنا لجنة عليا لإدارة الأزمات منذ عام 2008، كما أسسنا أول مركز متخصص للأمن الإلكتروني على مستوى حكومة دبي يعمل على توقع مختلف التهديدات والمخاطر الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات بشكل استباقي عبر مراقبة الخدمات والأصول التقنية على مدار الساعة، ومواصلة توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وضمن جهودنا للمساهمة في ترسيخ مكانة دبي وجعلها مقياساً إرشادياً للمدن الذكية، ورفع مستوى الوعي حول سبل تفادي الوقوع ضحية التهديدات والهجمات السيبرانية، نحرص على مشاركة أفضل الممارسات مع جميع الشركاء والمعنيين، وتعزيز رشاقة ومرونة ممارسات خصوصية البيانات، بما يخدم الناس ويحقق سعادتهم، ويعزز نمو الإمارة وأمنها وأمانها.

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