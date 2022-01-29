9 أفخاخ في عروض العمل احذروها

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

«تهانينا لقد تمت الموافقة عليك للانضمام إلى فريق عملنا».. عبارة ينتظرها الباحثون عن فرصة عمل، إلا أنها قد تكون في الوقت نفسه فخاً يجب الحذر منه، إذا تبعها مجموعة من المعايير التي تحتوي على متطلبات الالتحاق بالوظيفة ومميزات العمل والتي تتلخص في 9 علامات رئيسة.

ووفقاً للواء علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات، فإنه بعد تلقي بعض البلاغات الواردة إلى شرطة دبي تتعلق بعروض عمل وهمية وأغلبها يتم إرسالها إلى خارج الدولة ويكون عليها بعض الشعارات الرسمية التي يستغلها الجناة لحصد ثقة الباحثين عن عمل تم تحديد 9 علامات تدل على أن هذا العرض وهمي وفخ لتصيد الضحايا للحصول منهم على الأموال من دون أي فائدة.

وقال اللواء علي غانم لـ«البيان» إن هذه العلامات تتلخص في راتب مرتفع لا يتناسب مع الوظيفة، وحوافز مغرية بمبالغ غير منطقية، وعدم اشتراط مؤهل معين، وطلب مبالغ بحجة استخراج التأشيرة، وإمكان استقدام الأسرة، وتوفير مسكن مؤثث، وتأمين صحي للموظف وأسرته، إضافة إلى إجازات مدفوعة وغيرها من الأمور غير المنطقية وخاصة في ظل زيادة أعداد الباحثين عن عمل.

ولفت اللواء علي غانم إلى أن القادمين إلى الدولة بتأشيرة زيارة ينخدعون ببعض الأمور نتيجة الجهل بقوانين الدولة، وبعض الحالات يتم استقدامهم بتأشيرة زيارة وإيهامهم بأنها «تأشيرة إقامة»، مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 30 ألف درهم في بعض الأحيان.

ودعا اللواء علي غانم الباحثين عن عمل إلى توخي الحذر وعدم دفع أي مبالغ مالية والاستفسار من الجهات الرسمية أو من مقيمين قدامى في الدولة عن ماهية هذه الشركات وعدم التجاوب معهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز