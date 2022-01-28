الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً رطباً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – مغبر وغائم جزئي أحياناً – مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر أن البحر سيكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام المقبلة:

الأحد:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية – صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين:

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو إلى غائم جزئي - ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو إلى غائم جزئي - ارتفاع اخر طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر غرباً آخر الليل، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية – صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً - انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظ على المناطق الغربية والساحلية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والاتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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