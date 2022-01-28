مؤتمر يومكس وسيمتكس 2022 ينطلق 20 فبراير

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق الدورة الخامسة من المؤتمر الخاص بمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب (يومكس وسيمتكس 2022) في 20 فبراير المقبل، ليجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم على أرض الواقع في مركز أدنوك للأعمال وافتراضياً، وذلك تحت شعار «أنظمة ذاتية بلا حدود: طفرة هائلة وآفاق واعدة».

ويقام المؤتمر الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بالشراكة مع مجلس التوازن الاقتصادي، وبالتعاون مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبيل انطلاق معرضي «يومكس وسيمتكس» و«آيسنار» 2022 في الفترة من 21 ولغاية 23 فبراير المقبل.

ويسهم المؤتمر الذي يستقطب كوكبة من الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين العاملين في قطاع الأنظمة غير المأهولة، في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية متميزة لاستضافة المؤتمرات المتخصصة بالأنظمة غير المأهولة، حيث يسلط الضوء على أحدث التطورات العلمية والتقنية في هذه المجالات، فضلاً عن مشاركة أفضل الممارسات المتبعة في هذه القطاعات الدائمة التطور.

ويتضمن المؤتمر أربع جلسات نقاشية تركز على أربعة محاور رئيسية، حيث سيناقش المحور الأول فهم المشهد المتغير في قطاع الأنظمة غير المأهولة، وسيركز المحور الثاني على الأنظمة غير المأهولة والثورة الصناعية الرابعة: كيف تعمل التكنولوجيا على تشكيل القدرات المستقبلية، فيما سيناقش المحور الثالث تعزيز الثقة والتفاهم بين الإنسان والآلة واتخاذ القرار في عصر الأنظمة غير المأهولة، وسيركز المحور الرابع على تحسين الابتكار: التغلب على التحديات المصاحبة لعمليات تطبيق التقنيات وتكاملها.

ويشهد المؤتمر مشاركات دولية واسعة من وزراء ومسؤولين أبرزهم، معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، والبروفيسور مروان ديباه كبير الباحثين في قسم الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاتصالات في معهد الابتكار التكنولوجي.

ويوفر المؤتمر منصة مثالية تتيح للمشاركين والجمهور الفرصة لاستكشاف واكتساب فهم أعمق حول التحديات التي تواجهها البشرية اليوم والحلول والفرص المتاحة في ظل الثورة الصناعية الرابعة. كما يسلط المؤتمر الضوء على المشاركة المتقدمة لتقنيات الأنظمة غير المأهولة، ودورها في بلوغ كامل إمكاناتها خلال العقد المقبل.

وقال سعيد بن خادم المنصوري المدير التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، «إن انعقاد هذا المؤتمر، يدعم مساعي أدنيك الرامية للمساهمة في عملية نقل وتوطين المعرفة واستقطاب الخبرات الدولية في قطاع الأنظمة غير المأهولة للنهوض بمفاهيم الابتكار والحداثة، إذ يعد هذا المؤتمر منصة رائدة تجمع صناع القرار ورواد القطاع وأبرز الخبراء تحت مظلة واحدة في أبوظبي».

وأضاف أن الإقبال الكبير من الخبراء ورواد القطاع على مستوى العالم للمشاركة في فعاليات المؤتمر يؤكد ثقة المجتمع الدولي بأبوظبي كونها وجهة عالمية آمنة للأعمال، ويسلط الضوء على جهود أدنيك الرامية إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوي وقيادة قطاع سياحة الأعمال في إمارة أبوظبي وتعزيز أدائه.

من جهته، قال الدكتور يحيى محمد المرزوقي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: «نفخر باستضافة كوكبة متميزة من القادة والخبراء وصناع القرار في قطاع الأنظمة غير المأهولة في النسخة الخامسة من مؤتمر يومكس وسيمتكس 2022 الذي يمثل منصة مثالية تتيح للمشاركين والجمهور الفرصة لاستكشاف واكتساب فهم أعمق حول التحديات التي تواجهها البشرية اليوم والحلول والفرص المتاحة في ظل الثورة الصناعية الرابعة».

وأضاف المرزوقي: «نتطلع لتنظيم المؤتمر بنسخته الخامسة لنسلط الضوء على المشاركة المتقدمة لتقنيات الأنظمة غير المأهولة، ودورها في بلوغ كامل إمكاناتها خلال العقد المقبل».

إلى ذلك قالت منى أحمد الجابر مدير تنفيذي إدارة الاتصال المؤسسي في مجلس التوازن الاقتصادي، إن تنظيم المؤتمر ينسجم مع الجهود المميزة التي يبذلها المجلس سواء على صعيد دعم وتعزيز قطاع الصناعات الاستراتيجية أو على صعيد المساهمة الفعالة في نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وتشجيع الانخراط الإيجابي بمقتضيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكدت الجابر أن مجلس التوازن الاقتصادي مدرك تماماً لأهمية تطوير منتجات ذات مستوى تنافسي في مجال أنظمة التشغيل غير المأهولة والمسيرة، لافتة إلى أن تفاهمات أبرمها المجلس مع شركات عالمية تهدف إلى تدريب وتأهيل طاقات وكفاءات وطنية في دولة الإمارات تكون قادرة على المضي قدماً في مسيرة تعزيز القطاع الصناعي وتطوير المنتجات الوطنية القائمة على التقنيات المتقدمة.

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