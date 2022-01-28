حصن رأس الخيمة يتألق بمعرض قوة الاتحاد

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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نظمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، ممثلة في مركز المتحف والتاريخ العسكري معرض «قوة الاتحاد» احتفاءً بـ 50 عاماً على قيام الاتحاد، خلال الفترة من 11 إلى 25 يناير 2022، بهدف تعزيز الدور الكبير الذي تقوم به المعارض المتحفية في نشر الثقافة التاريخية، وإلقاء الضوء على التاريخ الوطني الحافل للتاريخ العسكري.

وأوضح أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، أن المعرض سلط الضوء على تاريخ وتطور القوات المسلحة منذ قيام الاتحاد، حيث واكبت القوات المسلحة مسيرة تطور الدولة منذ الإعلان عن الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971. وتألق المعرض باستعراض التاريخ العسكري من خلال المقتنيات كالآليات مثل اللاندروفر ومدرعة الفرت والدودج وأجهزة الاتصال، والزي العسكري، وأدوات الإسعافات الأولية والشعارات والميداليات والتي تجسد جزءاً من تاريخ قواتنا المسلحة.

وأضاف: استعرض المعرض كذلك جزءاً من مقتنيات القوة المتحركة في رأس الخيمة والتي تأسست عام 1969 حتى عام 1976.

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