275 دورة تدريبية وتوعوية لموظفي «كهرباء دبي» حول الصحة والسلامة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 275 دورة تدريبية وجلسة توعوية واستشارية حول الصحة والسلامة لموظفيها خلال عام 2021، شارك فيها 4263 موظفاً، وتضمنت 121 دورة تدريبية حول الصحة والسلامة، و74 ورشة توعوية حول «كوفيد-19»، و62 جلسة استشارية فردية، إضافة إلى 18 جلسة توعوية عامة حول الصحة والسلامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نضع صحة وسلامة موظفي الهيئة على رأس قائمة أولوياتنا ونحرص أن يكونوا على اطلاع دائم بأحدث الأنظمة وأفضل الممارسات في الصحة والسلامة لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق أعلى مستويات التميز والجودة، في إطار سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة التي نلتزم من خلالها بالتطبيق الفاعل لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة مع تطبيق أفضل ممارسات وأرقى معايير الصحة والسلامة واستدامة الموارد.

وأكد معالي الطاير: أن البرامج التدريبية والتوعوية التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، أسهمت في استمرارية خدمات الهيئة وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة أثناء الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية في الدولة لمواجهة جائحة «كوفيد-19».

ومن جانبه أشار الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الحملات التوعوية والتدريبية التي تنظمها الهيئة تهدف إلى نقل أفضل ممارسات الصحة العامة إلى الحياة الشخصية للموظفين، إضافة إلى تعزيز أدائهم وقدراتهم عبر تدريبهم على أحدث التقنيات وتزويدهم بمهارات جديدة.

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