الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.

الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي مضطرب - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:28 والمد الثاني عند الساعة 50:00 والجزر الأول عند الساعة 48:17 والجزر الثاني عند الساعة 09:04.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 35:20 والمد الثاني عند الساعة 08:07 والجزر الاول عند الساعة 17:13 والجزر الثاني عند الساعة 02:02.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 15 80 35

دبي 24 17 80 35

الشارقة 24 14 85 40

عجمان 23 18 85 40

أم القيوين 24 14 85 40

رأس الخيمة 26 14 80 35

الفجيرة 28 17 75 30

العين 26 15 90 35

ليوا 25 14 85 35

الرويس 23 14 80 40

السلع 22 12 80 40

دلما 24 15 80 40

طنب الكبرى 23 20 85 40

طنب الصغرى 23 20 85 40

أبو موسى 23 20 85 40

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