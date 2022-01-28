انخفاض الظواهر السلبية في دبي على مدار 5 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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كشف العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالإنابة في شرطة دبي، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالإنابة: إن المبادرة نجحت في خفض الظواهر السلبية بنسبة 40% منذ عام 2017 وحتى العام الماضي 2021.

وأكد العقيد المنصوري، أن المبادرة التي انطلقت بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واكبت بأهدافها توجهات القيادة الرشيدة، للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، والعمل على نشر الوعي والارتقاء بالسلوك الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم منها: التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال الكراهية، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وهو ما تحرص شرطة دبي لتحقيقه من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها سنوياً.

وأوضح: أن المبادرة نظمت العام الماضي 30 فعالية رياضية مجتمعية، و26 برنامجاً مجتمعياً، و15 دورة ومحاضرة، و7 مسابقات ثقافية، استفاد منها وشارك فيها 41 ألفا 796 شخصاً، وحققت نسبة رضا بلغت 96%، معرباً عن سعادتهم بهذه النتائج الإيجابية التي تدل على انتشار المبادرة بين أفراد المجتمع، الذين أصبحوا أكثر وعياً بأهدافها وأكثر حرصاً على المشاركة فيها.

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