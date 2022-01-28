«إسعاف دبي» تدخل «غينيس» بأضخم سيارة دفع رباعي صنعت محلياً

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

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التميز ديدن دبي والرقم واحد نهج كرسته في جميع المجالات، «إسعاف دبي» لم تكن ببعيدة عن هذا النهج فهي تستعد لدخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية التي اعتادت على دخولها وهذه المرة بأضخم مركبة إسعاف بري دفع رباعي في العالم تم تصنيعها محلياً وبالتعاون مع شركة نافكو باستخدام أحدث تقنيات التصميم الداخلي والخارجي وبمواد صديقة للبيئة ومضادة للصدأ تمنع تكون البكتيريا وذلك بعد تجربتها وقطعها مسافات طويلة في الصحراء وسط كثبان رملية يصعب على سيارات الدفع الرباعي الوصول إليها.

خولة العوضي مسعفة من «إسعاف دبي» قدمت شرحاً مفصلاً عن سيارة الإسعاف التي تعد الأولى في العالم بمواصفاتها وضخامتها قائلة: بإمكان المركبة التعامل مع 7 حالات: 4 حالات حرجة و3 غير حرجة في نفس الوقت، ومجهزة بكافة التقنيات والمعدات الطبية للتعامل مع مختلف الحالات، وتعمل على الطاقة الشمسية لشحن كل الأجهزة والتقنيات الموجودة على السيارة وجهزت خصيصاً للمناطق البرية والجبلية الوعرة التي يصعب على السيارات الأخرى الوصول إليها.

وأضافت: روعي أيضاً في تصميم المركبة سهولة التنظيف والتعقيم، بالإضافة لتزويدها بنظام كهربائي ذكي يشخص الأعطال تلقائياً في حال حدوثها، كما تم إضافة إضاءات خارجية وداخلية موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، كما أنها مزودة بشبكة «واي فاي» متاحة للطاقم الطبي لإرسال بيانات المصاب للمستشفى وغرفة العمليات وكاميرات مراقبة موصولة مباشرة بمركز التحكم وذلك لضمان الجودة العالية في تقديم الخدمة.

وتابعت: زودت السيارة بـ 4 أسرة أوتوماتيكية الحركة لإنقاذ 4 حالات حرجة في آن واحد وتتسع إجمالاً لـ 7 مصابين.

وتم اختيار الألوان الداخلية لإعطاء الراحة النفسية للمصاب، وروعي أن تكون الإنارة الداخلية قابلة للتحكم بما يتناسب مع حالة المريض، ونظراً لكونها مخصصة للمهمات البرية تم تزويدها بنظام تكييف قوي وفعال يتناسب مع الظروف المناخية الحارة ويوفر جواً داخلياً بارداً ومريحاً. والوحدة مزودة بمصعد هيدروليكي يستوعب حمولة تصل إلى 500 كيلوغرام ويعمل على رفع النقالة بطريقة تقنية تمنع حدوث الأخطاء البشرية لتسهيل عمليه إدخال آمنة للمصابين.

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