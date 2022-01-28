24 مصنع أدوية في الإمارات تنتج 1800 صنف

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

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أكد الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للتنظيم الصحي، أن الإمارات أفضل دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تسجيل الادوية والمستلزمات الدوائية، حيث تقوم بالتسجيل في غضون أسبوع كحد اقصى في حال اكتمال متطلبات واشتراطات الترخيص الدوائي.

وقال الأميري، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر ومعرض الصحة العربي بدبي: " يوجد 24 مصنعا دوائيا في دولة الامارات في الوقت الحالي، تنتج 1800 صنف دوائي متنوع، منها 6 مصانع تنتج مستلزمات طبية، فيما الـ 18 مصنعا الأخرى تنتج ادوية مكملات غذائية ذات ادعاء طبي".

وأشار إلى أن إجمالي الأصناف الدوائية المسجلة في الإمارات تتجاوز 23 ألف صنف دوائي تتوزع تحت 6 مجموعات دوائية رئيسية، يندرج تحت آلاف الأصناف الدوائية، التي تعالج مختلف الامراض.

وأكد ان الصناعات الدوائية لجميع الأصناف بما فيها الأدوية المبتكرة في دولة الإمارات، أصبحت محط أنظار الشركات العالمية المعنية بالدواء والمستلزمات والمعدات الطبية، حيث تسعى إلى إنتاج أدويتها ومستلزماتها الطبية في دولة الإمارات، لما تتميز به الإمارات من إمكانات وتسهيلات.

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