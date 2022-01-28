رئيس الدولة يمنح سفير البرتغال وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: وام

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منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" جواكيم موريرادي ليموس سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى وذلك تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي جواكيم موريرادي ليموس الوسام خلال استقباله له في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

وأعرب سموه عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله مثنيا على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والبرتغال في المجالات كافة.

من جانبه أعرب جواكيم موريرادي ليموس عن بالغ شكره وتقديره إلى صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" ..مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

كما توجه بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين.

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