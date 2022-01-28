هزاع بن سلطان بن زايد يستقبل وزير البلديات في حكومة إقليم السند

المصدر: وام

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استقبل الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان اليوم معالي سيد ناصر حسين شاه وزير البلديات في حكومة إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات المتميزة بين الشعبين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها.

وثمن الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان اهتمام الحكومة الباكستانية بالبيئة والحياة البرية.

من جانبه أعرب معالي حسين شاه والوفد المرافق له خلال الزيارة عن ترحيبه بالشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد في جمهورية باكستان الإسلامية، وثمّن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده في شتى المجالات.

حضر اللقاء المستشار بخيت الرميثي نائب القنصل العام في كراتشي.

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