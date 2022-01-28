الولايات المتحدة: الإمارات شريك مهم في المنطقة

المصدر: واشنطن - وكالات

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أكدت الولايات المتحدة أن دولة الإمارات شريك مهم في منطقة الشرق الأوسط، والتزامها بدعم شراكتها معها، مشيرة إلى وجود تعاون أمني وثيق بين البلدين.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحافي الليلة الماضية: «نتعاون بشكل مكثف مع شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة الاعتداءات الحوثية». وأضاف، أن «دولة الإمارات تمثل شريكاً مهماً لنا في منطقة الشرق الأوسط، وملتزمون بدعم شراكتنا معها».

يأتي هذا فيما بدأت القوات الأمريكية بتسيير طلعات جوية لرصد تحركات ميليشيا الحوثي وخططها الهادفة لإطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة، وفق ما ذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). وأضاف المسؤول ذاته أن الهدف الأساسي من هذه العمليات الجوية هو استباق أي تهديد حوثي وإفشاله وتحييده.

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