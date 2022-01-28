راشد بن حميد: صندوق الوطن يؤدي دوراً مهماً في المجتمع

المصدر: عجمان - وام

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اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان على الخطط الجديدة لصندوق الوطن والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتمكين جيل المستقبل وتنمية مهاراته ووضعه على الدرب الصحيح للإبداع. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مكتبه بالدائرة لوفد من صندوق الوطن، والذي ضم هند باقر مدير عام صندوق الوطن، والمستشار توماس ديفيس، وأحمد الرئيسي المشرف العام لبرامج صندوق الوطن في عجمان.

وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مستهل اللقاء أن الصندوق يؤدي دوراً مهماً في المجتمع، حيث يقدم خدماته لجيل الغد وحملة راية الوطن، ويسعى جاهداً لوضع الخطط الطموحة والتي تواكب العصر الحالي، ويدشن البرامج النوعية والتي تنمي قدرات أبناء الوطن وتفتح أمامهم آفاقاً للتفوق والتميز في مجالات متعددة.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره بالرؤية الثاقبة للصندوق، الذي حقق خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات والنجاحات المتتالية، واستثمر في العقول المبدعة، ومكّن المواهب الواعدة ووفّر الفرص المتعددة لمواطني الدولة من خلال فتح آفاق وفرص التدريب والتعليم.

من جهتها أشادت هند باقر بالدعم الكبير، الذي تقدّمه قيادتنا الرشيدة للصندوق والتي لا تدخر جهداً يذكر لتشجيع الصندوق، وتذليل أية عقبات قد تواجهه لتنفيذ برامج تنموية شاملة تصب في مصلحة الأجيال الناشئة، كما وتتبنى الأفكار المبدعة وتحولها لواقع ملموس، موضحةً أن الصندوق سيواصل عمله الطموح لتأهيل قادة المستقبل.

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