بلدية رأس الخيمة تطلق مبادرة المشتريات العامة الخضراء

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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أطلقت بلدية رأس الخيمة خلال ورشة عمل لإعلان مبادرة المشتريات العامة الخضراء، مجموعة جديدة من المبادرات، مثل مبادرة «لا للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد» ومبادرة «بلا ورق» كجزء من المشتريات العامة الخضراء في رأس الخيمة، لدعم اعتماد ممارسات الشراء المستدامة في الإمارة منذ عام 2020. وشهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في حكومة رأس الخيمة، وعدد كبير من المسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة والإعلام، توقيع ميثاق المشتريات العامة الخضراء، والتي قام بتوقيعها منذر محمد بن شكر، والدكتور سيف الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية، ويوسف البلوشي مدير عام دائرة المالية، ورامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز».

وأوضح منذر محمد بن شكر مدير عام بلدية رأس الخيمة، نتطلع إلى دعم التعاون بين الجهات الحكومية في رأس الخيمة لضمان تحقيق البرنامج لأهدافه، حيث يعد برنامج المشتريات العامة الخضراء عاملاً ممكناً لاستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، التي تأسست تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير 30% من الطاقة، و20% من المياه، وزيادة نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2040، وتدعم الاستراتيجية التزامات الدولة.

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