24 ألف جولة تفتيشية نفذتها بلدية دبا الحصن خلال 2021

المصدر: الفجيرة ـ عائشة الكعبي

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نفذت بلدية مدينة دبا الحصن أكثر من 24 ألف جولة تفتيشية على كافة المنشآت العاملة بالمدينة خلال عام 2021، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والتعليمات والقوانين ذات العلاقة في عملها، وذلك ضمن سعي البلدية للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة.

وأكد طالب عبدالله اليحيائي مدير عام بلدية دبا الحصن أن كافة إدارات البلدية تعمل بشكل مستمر على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المدينة، وتحرص على تنفيذ الجولات التفتيشية والمفاجئة على كافة المحلات والمنشآت العاملة بالمدينة، لتأمين أعلى معايير السلامة والصحة للجميع.

حملات

وفي التفاصيل، قال اليحيائي: إن قسم رقابة الأغذية نفذ 3337 جولة تفتيشية على المنشآت العاملة بالقطاع الغذائي، حيث تم تحرير 72 مخالفة للمطاعم والمحلات غير المطبقة للقوانين والإجراءات الصحية المعمول بها، وتوجيه 452 إنذاراً للمنشآت غير الملتزمة، موضحاً بأن قسم الرقابة الصحية نفذ 1502 جولة تفتيشية، وجه خلالها 86 إنذاراً، و10 مخالفات، وقام قسم الخدمات البيطرية بـ2810 جولات تفتيشية، وجه خلالها 54 إنذاراً على الملاحم وأسواق الدواجن والأسماك، وحرر 19 مخالفة، وأضاف أن فرق التفتيش والرقابة تمكنت خلال حملاتها التفتيشية الروتينية من مصادرة وإتلاف حوالي 255.650 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وأفاد التقرير أن إدارة الزراعة والنظافة العامة ممثلة بقسم مكافحة الآفات نفذت و190.783 حملة لمكافحة الحشرات في حاويات النفايات، إلى جانب 3776 حملة لمكافحة الحشرات داخل المنازل.

مؤكداً أن طواقم البلدية من مختلف الأقسام تتواجد على مدار 24 ساعة يومياً، لتلبية احتياجات سكان المدينة، وفي حال حدوث أي حالة طارئة التواصل مع رقم الطوارئ (993).

اشتراطات

تم وضع الاشتراطات الضرورية لضبط عمليات تمليح سمك المالح داخل المدينة، مما ساعد في انخفاض عدد المخالفات التي سجلت مقارنةً بالأعوام الماضية، وذكر أن المقصب، سجل خلال هذا الربع 1747 ذبيحة.

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