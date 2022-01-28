دبي مركز إقليمي لـ«زيمر بيوميت» المتخصصة في التكنولوجيا الطبية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «زيمر بيوميت القابضة» الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية عن افتتاح مكتب جديد لها في دبي، وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهودها الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها لتحسين جودة ونوعية خدمات القطاع الصحي، ولتكون دبي المركز الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط.

قرار

وجاء هذا القرار في أعقاب الزيادة المتنامية التي شهدتها مبيعات الشركة على مستوى تقنياتها المتطورة وروبوتاتها الجراحية عبر مستشفيات وعيادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وبهذا الصدد، قال إريك أنتوس نائب رئيس شؤون الأسواق الناشئة لدى شركة زيمر بيوميت القابضة قائلاً: تضم هذه المنطقة واحدة من أكثر المجتمعات الرقمية تمكيناً. ومن هذا المنطلق، نحن نعمل عن كثب مع المستشفيات والعيادات والجهات الصحية من أجل مساعدتهم على تحقيق الاستفادة القصوى من تقنياتنا وبياناتنا بما يضمن تحسين مستوى الكفاءة ونتائج المرضى.

وفي إطار الخطة التوسعية لشركة «زيمر بيوميت»، ستتولى فرح حمدان رئاسة مكتب دبي، والتي انضمت إلى الشركة في يناير 2022 كمدير عام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث تتمتع بأكثر من 17 عاماً من الخبرة في مجال الرعاية الصحية، وهي مسؤولة عن إدارة عملية الشراكات مع العملاء بهدف تحسين مستوى جودة الرعاية التي يقدمونها للمرضى.

زيادة

ومن جانبها، قالت فرح حمدان: نسعى دائماً إلى زيادة توسيع نطاق انتشارنا واستثماراتنا في جميع أنحاء المنطقة، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع العملاء على نحو يضمن تلبية التوقعات المتزايدة للمرضى، ويعزز التجارب الرقمية الشخصية والمتصلة بالانترنت، فضلاً عن تقديم معلومات ورؤى قائمة على البيانات ليتمكنوا أيضاً من تحسين كفاءتهم.

ويعكس افتتاح مكتب «زيمر بيوميت القابضة» في دبي التزام الشركة الراسخ بتمكين العملاء خلال الفترة الحالية التي تشهد تحولاً محورياً في قطاع الرعاية الصحية، ومسؤوليتها تجاه التخفيف من حدة التحديات التي يواجهونها، بالإضافة إلى تحسين نوعية حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

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