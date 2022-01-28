الإمارات تتصدر مؤشر المرونة في التعامل مع «كوفيد 19» عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دولة الإمارات دول العالم في مؤشر «المرونة في التعامل مع كوفيد 19»، عن شهر يناير الجاري، بحسب ما ذكرته أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء، والتي تصدر المؤشر بصفة شهرية.

وأكدت الوكالة في تقريرها المرفق بنتائج المؤشر، أن صدارة الإمارات للمؤشر في مطلع عام 2022، بعد أن تصدرته أيضاً في نوفمبر 2021، تعزى بالأساس إلى التزامها باستراتيجيتها طويلة الأمد في التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، وهي الاستراتيجية التي تتبناها الدولة منذ بداية تفشي الجائحة، وتجمع بين اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لحماية السكان.

انخفاض نسبي

وأضاف التقرير أن ثمة عاملاً آخر عزز صدارة الإمارات للمؤشر في يناير الجاري، وهو الانخفاض النسبي لنسبة انتشار المتحور «أوميكرون»، أحدث السلالات المتحورة من جائحة «كوفيد 19»، بالمقارنة مع باقي دول العالم.

وأوضح التقرير أن هذه العوامل صنعت نجاح الإمارات في التعامل مع الجائحة وأهلتها لصدارة المؤشر هذا الشهر. وتطرق التقرير أيضاً إلى الجانب الاقتصادي في تعامل الإمارات مع «كوفيد 19»، فذكر أن استبعاد المسؤولين المعنيين في الدولة خلال تصريحات صدرت في وقت سابق لإمكانية عودة الدولة إلى حالة الإغلاق الكامل مجدداً بسبب الجائحة، يجعل اقتصاد الإمارات مهيأ لتحقيق نمو قوي خلال العام الجاري، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.

وأفادت «بلومبرغ» بأن الإمارات حصلت في يناير الجاري على 78.9 درجة على المؤشر العام، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني على المؤشر العام في يناير برصيد 77.8 درجة، واقتسمت فنلندا وتركيا المركز الثالث برصيد 70.1 درجة، فيما انفردت سنغافورة بالمركز الخامس برصيد 70 درجة. ومن الجدير بالذكر أن رصيد الإمارات على المؤشر في نوفمبر الماضي بلغ 73.2 درجة، الأمر الذي يعكس الارتفاع المُطرد في أداء الدولة على المؤشر.

تفوق

كما تصدرت الإمارات المؤشر أيضاً على مدار عام 2021 برصيد 9.5 من أصل 10 درجات، فيما جاءت قبرص في المركز الثاني برصيد 9.4 درجات، فيما حلّت البحرين ثالثة برصيد 6.6 درجات. وأفادت «بلومبرغ» بأن صدارة الإمارات للمؤشر في إجمالي الأداء على مدار العام الماضي تعززت بفعل تفوقها في نشر التطعيم بالجرعات المعززة من اللقاحات المضادة للجائحة بين سكانها.

وأضاف التقرير أن الإمارات واحدة من 7 دول فقط على مستوى العالم لم يتراجع ترتيبها على المؤشر إلى نصفه الأخير منذ أكتوبر 2021، وهو التاريخ الذي يوافق مرور عام كامل على إطلاق المؤشر. وأفاد التقرير بأن الدول الـ6 الأخرى هي: فنلندا، كندا، النرويج، الدنمرك، كوريا الجنوبية، وسويسرا.

وأوضح التقرير أن الإمارات والدول الـ6 الأخرى تعد بمثابة الأطراف الأكثر نجاحاً والأعلى قيمة في التعامل مع الجائحة منذ بداية تفشيها، وذلك في كافة جوانب التعامل، وهي: احتواء انتشار الجائحة، وارتفاع معدل توزيع اللقاحات المضادة للجائحة على السكان، ومواجهة السلالات المتحورة للجائحة، وإعادة فتح اقتصاداتها. وأكد التقرير في ختامه أن هذه الدول الـ7 حققت في المؤشر درجات تفوق المتوسط، وذلك بشكل ثابت منذ بداية تفشي الجائحة.

أرصدة

وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية ضمن المؤشر العام، تصدرت الإمارات عالمياً أيضاً في المؤشر الفرعي الخاص بنسبة جرعات التطعيم باللقاحات المضادة لـ«كوفيد 19»، حيث بلغت هذه النسبة في الإمارات خلال الشهر الجاري 244.4%. ونالت الإمارات 58 درجة في المؤشر الفرعي الخاص بمستوى شدة الإغلاق.

مؤشر

تعتمد فكرة المؤشر على منح كل دولة عدداً من الدرجات في تصنيف نهايته العظمى من 100 درجة، استناداً إلى 12 معياراً تستخدمها «بلومبرغ» كمؤشرات فرعية، ثم تصنف الدول شهرياً استناداً إلى حاصل جمع أرصدتها في هذه المعايير، والتي تشمل احتواء الجائحة، والكفاءة في التعامل مع الجائحة، وجودة الرعاية الصحية، ونجاح كل دولة في تأمين سكانها من الإصابة بالعدوى، وجرعات اللقاح المضادة للجائحة التي حصل عليها السكان على مدار الشهر.

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